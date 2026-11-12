Andressa Anholete/Agência Senado Plenário do Congresso Nacional em sessão conjunta de deputados federais e senadores

O Governo Federal anunciou um ajuste fiscal de cerca de R$ 60 bilhões para 2027. O valor representa pouco mais de um quarto das despesas não obrigatórias de todo o orçamento. As informações são da Agência Senado.

A medida foi anunciada pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, durante uma audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), nesta quarta-feira (11).

Durante a sessão, o ministro defendeu a aprovação do projeto de lei complementar (PLP) com as medidas do ajuste fiscal, apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT). O Senado deve votar o pacote já nesta quinta-feira (12).

O texto traz medidas para reforçar o controle das contas públicas, conter despesas e ampliar a arrecadação federal.

Com isso, a partir de 2027, em vez do teto atual de 2,5%, o crescimento real das despesas ficará limitado a 2% ao ano. A medida é válida para os exercícios que adotarem a contenção fiscal.

De acordo com o ministro Bruno Moretti, a ideia é reforçar o cenário de estabilização da dívida pública previsto no Orçamento de 2027.

O projeto afirma que a dívida alcançaria 87,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2029 e depois cairia. Para isso, o orçamento prevê um superávit nas contas de R$ 83,4 bilhões em 2027.

Em uma das medidas previstas, o governo defende a retirada das receitas extras com ganhos de petróleo das contas dos pisos com despesas da saúde e da educação.

Segundo Moretti, o orçamento da saúde cresceu R$ 100 bilhões na atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o piso deve ser de R$ 272,2 bilhões em 2027.

Além disso, na educação, estão previstos R$ 141,2 bilhões, R$ 2,4 bilhões a mais que o piso.

O ministro também afirmou que o limite de crescimento das despesas acima da inflação deve ser de 2% e não 2,5%, como já prevê o arcabouço fiscal.

Ainda de acordo com ele, receitas extraordinárias não devem ser base para o custeio de despesas obrigatórias.

A população brasileira deve esperar do governo Lula 4 a renovação dos seus compromissos com as políticas sociais, em particular a preservação do piso de saúde nos termos atuais. O que nós já aprovamos no Congresso Nacional, não se trata de uma medida nova, é apenas o fato de que receitas extraordinárias, repito, não devem ser base para o custeio de despesas que são obrigatórias, muitas vezes de caráter continuado; não é a melhor prática." Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento

Por fim, durante a CMO, o ministro também explicou que as medidas são necessárias e não representam um choque fiscal, que poderia levar o país a uma recessão.

Além disso, as mudanças são importantes para que o governo consiga cumprir com o que foi prometido na campanha, como a redução das dívidas de microempreendedores individuais, conforme afirmou Moretti.



