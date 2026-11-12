REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Dólar fechou a R$ 5,65

O dólar fechou com alta de 1,61%, cotado a R$ 5,651 nesta quinta-feira (12), o maior patamar desde 2 de junho de 2025, quando encerrou o pregão a R$ 5,6750. Já o Ibovespa caiu 0,80%, fechando aos 170.679,58 pontos.

Um dos fatores que contribuíram para a pressão sobre o câmbio foi a expectativa em torno da votação, no Senado, do pacote de medidas fiscais previsto para 2027, com impacto estimado entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões. A decisão aumentou a preocupação do mercado com a capacidade do governo de controlar o crescimento da dívida pública.

A questão também pode afetar os juros e o valor do dólar em relação ao real.

Outra preocupação do mercado brasileiro foi a divulgação dos resultados do terceiro trimestre do Banco do Brasil. A instituição financeira registrou queda de 66,5% no lucro ajustado do período. Por volta das 16h45, os papéis recuavam 8,11%, cotados a R$ 15,53, e lideravam as perdas do Ibovespa.

E a inflação de outubro também pesou no mercado financeiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,14% no mês. Apesar da desaceleração, o acumulado em 12 meses chegou a 4,63%, acima do limite de 4,5% estabelecido como teto da meta de inflação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Cenário internacional

No cenário internacional, dados de inflação dos Estados Unidos acima das expectativas reforçaram as apostas de que o Federal Reserve (Fed), banco central americano, poderá elevar os juros em dezembro.

A perspectiva de taxas mais altas nos Estados Unidos tende a favorecer a procura por ativos americanos e fortalecer o dólar em relação a outras moedas.

Outro ponto de atenção dos investidores foi a queda das ações da Nvidia, pressionando o mercado de tecnologia, com a renúncia do CEO Jensen Huang, em meio a um escândalo envolvendo o executivo e o caso extraconjugal com uma empresária chinesa suspeita de espionagem.

Os papéis da gigante americana de chips abriram o pregão desta quinta em forte queda na bolsa de Nova York. Por volta das 11h38 (horário de Brasília), as perdas haviam diminuído, mas as ações ainda caíam cerca de 8%, a US$ 159,24.