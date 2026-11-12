Reprodução Jensen Huang, ex-CEO da Nvidia

Jensen Huang, presidente-executivo da Nvidia, gigante americana de semicondutores e inteligência artificial, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (12) em meio à repercussão de um suposto relacionamento extraconjugal com uma mulher apontada como espiã chinesa, divulgado pelo jornal The Wall Street Journal, no fim de outubro.

De acordo com comunicado da empresa, Colette Kress, atual vice-presidente Executiva e Diretora Financeira da Nvidia, concordou em atuar como Diretora Executiva interina, junto com as suas funções atuais, até que um sucessor permanente seja nomeado.

A renúncia ocorre dias depois do início das polêmicas envolvendo Huang.

Segundo divulgado pela imprensa dos Estados Unidos, Huang teria sido alvo de um plano de espionagem da China após manter, supostamente, um caso extraconjugal com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa sediada em Singapura. Apesar do mesmo sobrenome, eles não possuem grau de parentesco.

O executivo confirmou que foi infiel à sua esposa e que magoou sua família, enquanto a Nvidia se comprometeu a apurar o escândalo e a suspeita de espionagem.

Repercussão

Após o anúncio de saída, vários CEOs e líderes do ramo de tecnologia manifestaram apoio a Jensen Huang, entre eles o empresário Elon Musk . Ele disse que contratar Huang "seria uma honra".

Já o cofundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, postou no X que "foi um erro da Nvidia deixar Jensen renunciar".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou na Truth Social, afirmando que Tim Cook, ex-CEO da Apple, deveria substituir Huang no comando da Nvidia. A declaração foi publicada nesta quinta-feira.

“Agora que o CEO da Nvidia, Jensen Huang, que fez um trabalho fantástico, renunciou, há apenas um homem para ocupar seu lugar: Tim Cook, da Apple. Uma lenda substitui outra lenda!”, postou Trump.

Queda das ações

As ações da empresa despencaram mais de 13% na abertura dos mercados dos Estados Unidos, após a notícia da renúncia do CEO, fazendo o valor de mercado da Nvidia cair em mais de meio trilhão de dólares. Depois, houve uma recuperação e o registro de queda de 6% no meio da manhã.

Desde o início da crise envolvendo Huang e o caso com a chinesa, em 29 de outubro, a Nvidia perdeu US$ 1,081 trilhão em valor de mercado (cerca de R$ 6 trilhões), segundo levantamento da Elos Ayta. Esse montante é superior ao valor de mercado de todas as empresas listadas na bolsa brasileira, estimado em US$ 888 bilhões (R$ 4,98 trilhões).

As ações da Nvidia já vinham despencando antes da abertura do mercado, após a divulgação, na noite de quarta-feira (11), de que Huang teria mantido um segundo relacionamento com uma funcionária da empresa.

No comunicado em que anunciou a troca de CEO, a Nvidia informou que divulgará os resultados financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2027 na terça-feira (17), conforme previsto anteriormente.