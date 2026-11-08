Reprodução/Instagram Garrafa e lata da Coca-Cola Life, versão da marca adoçada com açúcar e estévia

Quem era fã da Coca-Cola Life se surpreendeu ao não encontrá-la mais nas prateleiras. Lançada em 2013, a versão "natural"não convenceu o público e foi descontinuada gradualmente até 2020.

O objetivo inicial era ser um meio-termo entre a tradicional e a Diet. No entanto, por ter estévia, adoçante extraído das folhas de uma planta, deixava um amargor no final que foi alvo de críticas.

Em junho de 2013, a bebida estreou na Argentina, onde a marca investiu cerca de 100 milhões de pesos argentinos (quase R$ 40 milhões naquele ano).

Na época, foram distribuídas três milhões de amostras. A bebida era vendida em latas, garrafas de vidro e garrafas PET de 500 mililitros, 600 mililitros, 1,5 litros, 2,25 litros e 2,5 litros. Com a tecnologia PlantBottle, as de plástico tinham até 30% da embalagem de material vegetal.

Meses mais tarde, ela chegou ao Chile, à Europa e aos Estados Unidos. O Brasil só a recebeu em 2016, com outro nome: Coca-Cola com Stevia e 50% menos açúcares.

Quando chegou ao Reino Unido, nem tudo deu certo. As vendas caíram em 73%, enquanto as da Coca-Cola Zero subiram em 81%. O impacto fez com que o produto saísse dos mercados locais em 2017.

Em vários países, a Life foi substituída por uma fórmula zero açúcar somente com estévia. A marca encerrou de vez a linha em 2020.



