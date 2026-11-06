Conteúdo gerado por IA Crise no Paraguai: como brasileiros que vivem no país podem ser afetados pela intervenção no Ueno Bank

A crise envolvendo o Ueno Bank, no Paraguai, trouxe um alerta entre brasileiros que vivem e/ou trabalham no país. A intervenção na instituição financeira restringiu o acesso ao dinheiro de clientes e levantou dúvidas sobre a devolução dos valores depositados.

Para quem depende do banco no seu dia a dia, a situação pode afetar o pagamento de contas, despesas domésticas e até o funcionamento de empresas.

O episódio ocorre em meio ao aumento da presença brasileira no Paraguai. Entre janeiro e setembro de 2026, o país concedeu 31.706 autorizações de residência a brasileiros, o equivalente a 67,6% do total destinado a estrangeiros.

O interesse pelo destino também cresceu após a vitória denas eleições presidenciais: as buscas no Google por "como morar no Paraguai" aumentaram 1.700%, segundo dados do Google Trends e confirmados pelo

Entre os atrativos estão: impostos mais baixos e a proximidade com o Brasil. Com mais brasileiros vivendo por lá, a crise no Ueno Bank também trouxe um alerta para quem escolheu o Paraguai para morar, trabalhar ou empreender.

Apesar da situação, brasileiros que vivem no Paraguai contam que os efeitos da intervenção ainda não foram sentidos de forma mais intensa na economia. É o caso de Robson Antonio De Souza, diretor e representante comercial de uma empresa sediada no país.

De acordo com ele, a preocupação inicial foi grande, principalmente, porque parte do dinheiro da empresa estava depositada no banco. Porém, como a companhia possui também contas em outras instituições financeiras, o impacto foi menor.

No primeiro dia, sim, todo mundo toma um susto, porque, querendo ou não, ficou o dinheiro preso. A gente tinha dinheiro da empresa, não era muito, e nós temos contas em outros bancos, não só nesse. Então, como era pouco, o valor não tem tanto problema Robson Antonio De Souza, diretor e representante comercial

Uso de cheques aumenta preocupação

Arquivo/Agência Brasil cheque

Um dos pontos que mais preocupam empresários no Paraguai é a utilização de cheques nas transações comerciai s. Situação diferente do Brasil, onde pagamentos parcelados costumam ser feitos por boletos e outros meios eletrônicos, o comércio paraguaio ainda usam bastante os cheques, inclusive os pré-datados.

Essa modalidade é conhecida no país como cheque diferido. Assim, o cliente entrega um cheque com uma data futura para realizar o pagamento.

Robson explica que esse sistema é bastante comum entre empresas e comerciantes paraguaios. Com isso, a intervenção no banco também gerou preocupação com os cheques que já estavam nas mãos dos empresários.

Aqui no Paraguai, as pessoas trabalham muito com cheque. Quando você faz uma venda a prazo, em vez de emitir três boletos bancários, como acontece no Brasil, a pessoa entrega três cheques: um para 30 dias, outro para 60 e outro para 90 dias Robson Antonio De Souza, diretor e representante comercial

Ele afirma que seus clientes demonstraram confiança de que os pagamentos serão realizados normalmente nas datas combinadas.

A maioria dos nossos clientes já avisou para não nos preocuparmos, porque os cheques serão cobertos quando chegar a data. Então, nesse primeiro momento, não temos tanto problema Robson Antonio De Souza, diretor e representante comercial

Mesmo com essa situação, ele acredita que ainda é cedo para avaliar os efeitos da crise sobre o comércio e a economia do país.

Por que tantos brasileiros tinham conta no Ueno Bank?

Um dos motivos que ajudam a explicar a presença de brasileiros entre os clientes do Ueno Bank é de ter uma maneira mais fácil de abrir uma conta.

Conforme Robson, outros bancos tradicionais do Paraguai costumam exigir documentos a mais de estrangeiros, incluindo comprovação da origem do dinheiro e um histórico de permanência no país.

O Ueno, por ser um banco digital, oferecia um processo mais simples, o que atraiu muitos brasileiros que chegaram recentemente ao Paraguai.

Muito brasileiro acabou abrindo conta nele, principalmente o pessoal que veio nos últimos anos. Os outros bancos realmente exigem um certo tempo de país e você precisa comprovar de onde veio o dinheiro. O banco digital geralmente facilita mais a abertura. Robson Antonio De Souza, diretor e representante comercial





Ele também destaca que existe uma diferença entre o tamanho do Ueno no mercado financeiro e sua popularidade entre os clientes.

Muita gente no Brasil acha que esse banco é o maior do Paraguai. Não, ele é o maior banco digital. Em relação aos outros bancos, acredito que seja o sexto ou sétimo. Existem outros bancos grandes aqui. Robson Antonio De Souza, diretor e representante comercial

A facilidade para abrir contas, porém, acabou fazendo com que muitos estrangeiros escolhessem a instituição para receber pagamentos e movimentar recursos no país.

Brasileiros podem recuperar o dinheiro?

O Paraguai possui um Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), mecanismo semelhante ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que tem no Brasil.

A proteção cobre depósitos de até 75 salários mínimos paraguaios por cliente e por instituição financeira. O limite comunicado pelo Banco Central paraguaio é de 228,3 milhões de guaranis, o que equivale a R$ 203,5 mil, considerando a cotação utilizada na divulgação dos valores.

Isso significa que, a garantia considera a soma dos depósitos de uma mesma pessoa ou empresa no banco, e não cada conta separadamente.

Na primeira etapa de devolução, anunciada pelo Banco Central, estão previstos pagamentos para clientes com depósitos de até 10 milhões de guaranis, aproximadamente R$ 8,9 mil, desde que não tenham dívidas com o banco e possuam uma conta habilitada em outra instituição financeira do Paraguai.

Os demais grupos deverão ser informados pelos canais oficiais do Banco Central.

O CEO da Focus Global Tax, Daniel Capuano, avalia que o fundo garantidor é importante para reduzir os prejuízos dos clientes e evitar que a situação se transforme em um problema ainda maior.

O país possui o FGD, equivalente ao FGC brasileiro, que garante depósitos de até 75 salários mínimos paraguaios, aproximadamente R$ 220 mil, com previsão legal de restituição ou transferência em até 30 dias Daniel Capuano, CEO da Focus Global Tax

Segundo o especialista, apesar dos transtornos provocados pela intervenção, a situação não deve ser confundida com uma crise generalizada do sistema financeiro do Paraguai.

Na minha avaliação, estamos diante de uma crise bancária pontual, e não de uma crise do sistema financeiro paraguaio, que conta com instituições sólidas e tradicionais, inclusive bancos internacionais como o Itaú, presente no país desde 1978 Daniel Capuano, CEO da Focus Global Tax

Crise pode ter reflexos na previdência do Paraguai

Além dos clientes que deixavam seu dinheiro no banco, outro ponto que chama a atenção é a possível relação da instituição com recursos da previdência paraguaia.

Robson diz que o Instituto de Previsión Social (IPS), órgão responsável pela previdência social do país, também teria recursos envolvidos na instituição financeira. Na visão do empresário, esse é um dos pontos que podem gerar consequências lá na frente, principalmente para aposentados.

Isso, para a questão dos aposentados, pode ser que lá na frente a gente vá sentir alguma coisa. Mas hoje, de imediato, não vai ter problema. Robson Antonio De Souza, diretor e representante comercial





Daniel, também acredita que os principais desdobramentos da crise podem ultrapassar a questão bancária e atingir o cenário político paraguaio.

O impacto imediato será sentido principalmente pelos clientes e no atendimento bancário, mas acredito que os maiores desdobramentos dessa história poderão ser políticos, especialmente pelas controvérsias envolvendo o governo e a previdência do país. Daniel Capuano, CEO da Focus Global Tax

Crise preocupa, mas impacto ainda não é certo

Apesar dessa preocupação que veio no ínicio, Robson afirma que o comércio e as atividades econômicas continuavam funcionando normalmente nos primeiros dias após a intervenção. Ele também relatou que teve filas em outras instituições financeiras, provocadas pelo receio de clientes de que o problema pudesse atingir outros bancos.

Para o empresário, ainda é necessário acompanhar os próximos passos do Governo e do Banco Central para entender o tamanho real dos prejuízos.

O mercado está funcionando normal. Lógico que, no primeiro momento, o pessoal se assustou e teve filas em outros bancos, porque muita gente ficou com medo e quis retirar o dinheiro. Mas acredito que isso deve normalizar nos próximos dias. Robson Antonio De Souza, diretor e representante comercial

Essa crise, representa um alerta principalmente para brasileiros que concentram suas economias em uma única instituição financeira no Paraguai. Mesmo com a existência de um fundo garantidor, o bloqueio temporário dos recursos pode ter dificuldades para quem precisa do dinheiro imediatamente.

Para quem mantém empresas no país, a situação também mostra a importância de diversificar bancos usados nas movimentações financeiras e acompanhar as orientações oficiais sobre a devolução dos depósitos.

O iG entrou em contato com o Banco Central do Paraguai para esclarecer os procedimentos de devolução dos valores, como brasileiros podem recuperar o dinheiro e se existe algum canal específico de atendimento a clientes estrangeiros. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço segue aberto.