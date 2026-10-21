Agência Brasil Com alta puxada pela batata, valor médio da cesta básica paulistana subiu para R$ 1.347,61 em setembro

O paulistano que for ao supermercado pode encontrar itens da cesta básica mais caros desde o final de setembro. De acordo com o Procon-SP, em parceria com o DIEESE, o valor médio da cesta básica subiu 0,72% no mês, alcançando R$ 1.347,61 — contra R$ 1.338,03 no final de agosto.

A principal responsável pela alta foi a batata, disparando 21,22%: o quilo, que em agosto custava R$ 6,41, passou a custar R$ 7,77. As fortes chuvas prejudicaram a colheita e os produtores reduziram a oferta do produto, o que pressionou os preços para cima. Ao longo dos últimos 12 meses, a batata acumula um aumento impressionante de 107%, pesando cada vez mais no bolso do consumidor.





Mas também teve item que foi na contramão da batata e deu um alívio: a dúzia de ovos brancos ficou 4,94% mais barata. O preço da proteína caiu de R$ 10,73, em agosto, para R$ 10,20, em setembro. Isso aconteceu por conta da menor procura dos paulistanos pelo produto no período.

Quais são os outros itens da cesta básica que subiram e caíram?

Fora a batata, outros alimentos bem presentes na mesa do paulistano encareceram em setembro:

Cebola: +8,22% (passou para R$ 7,77 o quilo)

Papel higiênico (4 unidades): +7,82%

Arroz (pacote de 5kg): +3,30% (subiu para R$ 21,27)

Por outro lado, o consumidor também encontrou itens mais baratos. O extrato de tomate liderou as quedas do mês (-9,65%), seguido pela salsicha avulsa (-5,05%).



Outro queridinho da população, o café em pó (500g) ficou 3,94% mais barato, caindo para R$ 23,88. O principal fator para a redução no preço do café foi a conclusão da colheita da safra 2026/2027, o que aumentou a oferta do produto nas prateleiras.

Custo de vida acumula alta no ano

De janeiro a setembro de 2026, a cesta básica paulistana já acumula um aumento de 4,80%. E nos últimos 12 meses, os produtos que mais pesaram no bolso do consumidor foram a cebola (com alta de 127,19%), a batata (107,20%) e o feijão carioquinha (42,52%). Já o açúcar refinado e o café em pó foram os principais destaques de queda no período de um ano, recuando cerca de 20% cada.