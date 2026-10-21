Profissionais com ensino superior que querem ser servidores públicos já podem se inscrever no novo concurso público da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP). São 60 vagas destinadas ao cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas (APOFP), com jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração inicial para os aprovados é de R$ 11.359,50. As inscrições seguem abertas até o dia 3 de novembro no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).
Para concorrer, é necessário ter o ensino superior em qualquer área de conhecimento. As 60 vagas são divididas desta forma:
- Orçamento e Finanças Públicas: 20 vagas (exige ensino superior em quaisquer áreas).
- Contabilidade Pública: 20 vagas.
- Ciência de Dados e Tecnologia da Informação: 20 vagas.
Do total de oportunidades, há reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), conforme os termos da legislação estadual. Não há cotas para pretos, pardos e indígenas no processo. Porém, os candidatos autodeclarados podem participar pelo sistema de ampla concorrência e podem optar pela pontuação diferenciada.
Quais são as etapas do processo seletivo?
O certame é composto por etapas divididas entre prova objetiva e prova discursiva. O processo conta ainda com a avaliação de títulos (de caráter exclusivamente classificatório), na qual são pontuadas pós-graduações no nível de mestrado, doutorado ou especialização.
Quais são as atividades do Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas?
Os aprovados que assumirem o cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas terão como responsabilidades centrais, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 1.034/2008:
- Formular o planejamento estratégico estadual, os planos setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;
- Gerenciar o processo de planejamento e orçamento estadual;
- Desenvolver, acompanhar e avaliar a programação financeira do Estado, os direitos e haveres, garantias e obrigações de responsabilidade do tesouro estadual e prestar orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira;
- Supervisionar, coordenar, dirigir e executar trabalhos especializados sobre planejamento estratégico, gestão orçamentária, financeira e patrimonial, análise contábil, auditoria contábil e de programas, despesas de pessoal, política econômica, relações empresariais públicas e política creditícia e financeira;
- Supervisionar, coordenar e executar os trabalhos referentes à programação financeira anual e plurianual do Estado, e acompanhar e avaliar os recursos alcançados pelos gestores públicos;
- Analisar, pesquisar e realizar perícias dos atos e fatos de administração orçamentária, financeira e patrimonial, visando promover informações gerenciais necessárias à tomada de decisões estratégicas;
- Prestar assistência aos responsáveis pelos sistemas de planejamento e orçamento, de administração financeira, de contabilidade, de controle interno, de administração de despesa de pessoal do Estado e de modernização.
Calendário de provas
Todo o processo seletivo tem duração de 2 anos, contados a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. O cronograma detalhado das atividades e o conteúdo programático completo podem ser consultados na parte de anexos do edital disponível no site da Fundação Carlos Chagas.
Serviço
Concurso: Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP)
Inscrições: até 3 de novembro
Taxa de inscrição: R$ 150,00
Onde se inscrever: no site da Fundação Carlos Chagas.