Imagem criada por IA/ Redação iG Novo concurso oferece remuneração inicial de R$ 11,3 mil para o cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas. Inscrições vão até o dia 3 de novembro

Profissionais com ensino superior que querem ser servidores públicos já podem se inscrever no novo concurso público da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP). São 60 vagas destinadas ao cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas (APOFP), com jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração inicial para os aprovados é de R$ 11.359,50. As inscrições seguem abertas até o dia 3 de novembro no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

Para concorrer, é necessário ter o ensino superior em qualquer área de conhecimento. As 60 vagas são divididas desta forma:

Orçamento e Finanças Públicas: 20 vagas (exige ensino superior em quaisquer áreas).

20 vagas (exige ensino superior em quaisquer áreas). Contabilidade Pública: 20 vagas.

20 vagas. Ciência de Dados e Tecnologia da Informação: 20 vagas.

Do total de oportunidades, há reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), conforme os termos da legislação estadual. Não há cotas para pretos, pardos e indígenas no processo. Porém, os candidatos autodeclarados podem participar pelo sistema de ampla concorrência e podem optar pela pontuação diferenciada.

Quais são as etapas do processo seletivo?



O certame é composto por etapas divididas entre prova objetiva e prova discursiva. O processo conta ainda com a avaliação de títulos (de caráter exclusivamente classificatório), na qual são pontuadas pós-graduações no nível de mestrado, doutorado ou especialização.





Quais são as atividades do Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas?



Os aprovados que assumirem o cargo de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas terão como responsabilidades centrais, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 1.034/2008:

Formular o planejamento estratégico estadual, os planos setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;

Gerenciar o processo de planejamento e orçamento estadual;

Desenvolver, acompanhar e avaliar a programação financeira do Estado, os direitos e haveres, garantias e obrigações de responsabilidade do tesouro estadual e prestar orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e financeira;

Supervisionar, coordenar, dirigir e executar trabalhos especializados sobre planejamento estratégico, gestão orçamentária, financeira e patrimonial, análise contábil, auditoria contábil e de programas, despesas de pessoal, política econômica, relações empresariais públicas e política creditícia e financeira;

Supervisionar, coordenar e executar os trabalhos referentes à programação financeira anual e plurianual do Estado, e acompanhar e avaliar os recursos alcançados pelos gestores públicos;

Analisar, pesquisar e realizar perícias dos atos e fatos de administração orçamentária, financeira e patrimonial, visando promover informações gerenciais necessárias à tomada de decisões estratégicas;

Prestar assistência aos responsáveis pelos sistemas de planejamento e orçamento, de administração financeira, de contabilidade, de controle interno, de administração de despesa de pessoal do Estado e de modernização.

Calendário de provas

Todo o processo seletivo tem duração de 2 anos, contados a partir da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período. O cronograma detalhado das atividades e o conteúdo programático completo podem ser consultados na parte de anexos do edital disponível no site da Fundação Carlos Chagas.



Serviço

Concurso: Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP)

Inscrições: até 3 de novembro

Taxa de inscrição: R$ 150,00

Onde se inscrever: no site da Fundação Carlos Chagas.