Reprodução/KFC KFC

O KFC vai substituir os produtos da Pepsi pelas bebidas da Coca-Cola em seus restaurantes nos Estados Unidos, encerrando uma parceria de quatro décadas. A transição começará em janeiro de 2027 e deverá chegar a todas as unidades norte-americanas até a primavera do hemisfério norte.

A mudança também marcará o fim da venda do Mountain Dew Sweet Lightning, refrigerante com sabor de pêssego e mel criado exclusivamente para a rede de frango frito em 2019.

A parceria entre o KFC e a PepsiCo começou em 1986, quando a empresa de bebidas comprou a rede de restaurantes e passou a fornecer seus produtos com exclusividade nos Estados Unidos. Mesmo após a separação das operações, em 1997, quando o KFC passou a integrar o grupo que se tornaria a Yum! Brands, as empresas mantiveram o acordo por quase mais três décadas.

Com a mudança, os produtos da Pepsi deixarão de ser oferecidos nas unidades norte-americanas do KFC. A substituição, no entanto, ficará restrita aos Estados Unidos e a PepsiCo continuará fornecendo bebidas para a rede em outros mercados internacionais.





Refrigerante exclusivo deixará o cardápio

Uma das principais consequências da troca será a saída do Mountain Dew Sweet Lightning, desenvolvido em 2019 para ser vendido exclusivamente nos restaurantes do KFC.

Com a retirada dos produtos da Pepsi, o refrigerante de pêssego e mel também deixará de ser comercializado pela rede. A mudança não impede, porém, que a PepsiCo disponibilize a bebida em outros estabelecimentos no futuro.

O KFC ainda não divulgou a lista completa de produtos da Coca-Cola que entrarão no cardápio. Ainda não há confirmação sobre quais bebidas substituirão as opções atualmente oferecidas aos consumidores.

Mudança faz parte de plano de recuperação do KFC

A substituição das bebidas faz parte de uma estratégia de revitalização apresentada pelo KFC em 2025, após anos de perda de participação no mercado de alimentação.

O plano inclui reformulação das campanhas de marketing, novas ofertas promocionais e o retorno de itens populares do cardápio, como batatas em gomos e popcorn chicken, frango empanado servido em pequenos pedaços.

Em declaração sobre o acordo, Catherine Tan-Gillespie, presidente do KFC nos Estados Unidos, afirmou que a parceria com a Coca-Cola pretende fortalecer a marca e ampliar as opções oferecidas nos restaurantes. Segundo a executiva, a mudança representa mais uma etapa do projeto para modernizar a rede e preparar a marca para o futuro.