Conteúdo gerado por IA "Coca-Cola Zero é nossa melhor inovação", diz Executivo

A Coca-Cola abriu um programa de trainee nas áreas de Engenharia, Logistica e Manutenção, com salários de R$ 7,5 mil. Além do vencimento mensal, quem for selecionado também recebe benefícios (veja quais abaixo).

A oportunidade da Solar Coca-Cola, que fabrica e distribui a bebida para parte do país, é para vários estados brasileiros. Podem se candidatar recém-formados nos segmentos anunciados. A empresa exigedisponibilidade para trabalhar presencialmente e também para mudanças e fazer viagens pelo Brasil pela empresa.

Seleção e duração do programa de trainee

A seleção dura 4 meses, desde o período de inscrições até a admissão. Quem tiver interesse precisa se candidatar até o dia 28 de setembro.

Segundo o site oficial do programa (veja detalhes abaixo), a pessoa não tem que apresentar comprovante de experiência anterior.

Para fazer parte da seleção, o candidato precisa ter bacharelado, licenciatura ou curso tecnológico nas áreas anunciadas, concluído entre janeiro de 2021 e dezembro de 2026.

A seleção vai ser feita em sete etapas, incluindo entrevistas, envio de vídeo, dinâmicas e avaliação presencial. As contratações estão previstas para janeiro. O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação, transporte e participação nos resultados.

Benefícios oferecidos pelo programa de trainee



De acordo com o site da seleção do programa de trainee da Coca-Cola, são 8 horas de trabalho por dia. Além de pagamento de participação nos lucros da empresa, a empresa oferece os seguintes benefícios:

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Auxílio Academia

Auxílio Mudança

Compra de produtos Solar com desconto

Kit Natalino

Previdência Privada

Programa de Saúde Emocional

Refeitório

Seguro de Vida

Telemedicina

Transporte Fretado

Vale Refeição

Vale Transporte

Detalhes das vagas

(texto retirado do site oficial do programa)

Trainee de Engenharia

Descrição:

O objetivo principal será liderar o planejamento físico de infraestrutura e gerenciar a execução de projetos de melhoria contínua alinhados a soluções sustentáveis de ESG.

Formação Acadêmica:

Graduação em Engenharias.

Trajetória de Carreira:

Desejável: Histórico de experiências voltadas para o desenvolvimento de projetos de inovação conectados diretamente à agenda de ESG.

Diferencial: Ter liderado ou participado de projetos industriais, além de possuir experiência prévia no segmento de alimentos e bebidas.

Conhecimento Técnico (Ferramentas e Metodologias):

Desejável: Domínio de ferramentas de desenho e projetos como AutoCAD, conhecimento em frameworks de gerenciamento (PMBOK, gestão de projetos e metodologias ágeis), familiaridade com modelagem BIM, sistema SAP, ferramentas de IA, além de noções de Capex e finanças (foco em gestão orçamentária).

Diferencial: Fluência ou nível avançado de Inglês/Espanhol e projetos focados em inovação em ESG

Trainee de Logística

Descrição:

A missão está no planejamento estratégico e inteligência de distribuição, visando liderar a eficiência do fluxo de mercadorias através de análise de dados e sistemas de controle de estoque.

Formação Acadêmica:



Graduação em Administração (e áreas afins), Tecnólogo em Logística, Engenharias, Economia (e áreas afins).

Trajetória de Carreira:



Desejável: Alguma experiência anterior em operação (no mínimo estágio), vivência prática em projetos universitários (como Empresas Juniores), experiência anterior em logística ou participação ativa em projetos de transformação (focados em pessoas e/ou processos).

Diferencial: Especialização ou MBA em Gestão de Pessoas, Logística ou Supply Chain.

Conhecimento Técnico (Ferramentas e Metodologias):

Diferencial: Gestão de dados e indicadores, Gestão de projetos (metodologias como Scrum, 5W2H e frameworks de excelência operacional como Six Sigma e Yellow Belt). Afinidade com ferramentas e sistemas tecnológicos em geral como: Excel, Power BI, Inteligência Artificial, SAP e sistemas WMS.

Trainee de Manutenção

Descrição:

O desafio é focado em garantir a confiabilidade, a segurança e a alta performance dos ativos e maquinários de ponta de nossas fábricas, resolvendo problemas complexos do dia a dia industrial.

Formação Acadêmica:

Graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecatrônica.

Trajetória de Carreira:



Desejável: Ensino técnico anterior concluído em mecatrônica, mecânica ou eletrotécnica. Especialização em automação. Experiência anterior no meio da manutenção

Conhecimento Técnico (Ferramentas e Metodologias):



Desejável: Domínio de gestão de dados e indicadores, gestão de projetos e aplicação prática da metodologia MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas), afinidade e conhecimento prático em ferramentas como Excel, Power BI, aplicações de IA e sistema SAP (especificamente módulo PM).

Diferencial: Conhecimento sólido em Normas Regulamentadoras (NRs) e certificações ISO.

Outros detalhes estão no site do programa.