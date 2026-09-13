A Coca-Cola abriu um programa de trainee nas áreas de Engenharia, Logistica e Manutenção, com salários de R$ 7,5 mil. Além do vencimento mensal, quem for selecionado também recebe benefícios (veja quais abaixo).
A oportunidade da Solar Coca-Cola, que fabrica e distribui a bebida para parte do país, é para vários estados brasileiros. Podem se candidatar recém-formados nos segmentos anunciados. A empresa exigedisponibilidade para trabalhar presencialmente e também para mudanças e fazer viagens pelo Brasil pela empresa.
Seleção e duração do programa de trainee
A seleção dura 4 meses, desde o período de inscrições até a admissão. Quem tiver interesse precisa se candidatar até o dia 28 de setembro.
Segundo o site oficial do programa (veja detalhes abaixo), a pessoa não tem que apresentar comprovante de experiência anterior.
Para fazer parte da seleção, o candidato precisa ter bacharelado, licenciatura ou curso tecnológico nas áreas anunciadas, concluído entre janeiro de 2021 e dezembro de 2026.
A seleção vai ser feita em sete etapas, incluindo entrevistas, envio de vídeo, dinâmicas e avaliação presencial. As contratações estão previstas para janeiro. O pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação, transporte e participação nos resultados.
Benefícios oferecidos pelo programa de trainee
De acordo com o site da seleção do programa de trainee da Coca-Cola, são 8 horas de trabalho por dia. Além de pagamento de participação nos lucros da empresa, a empresa oferece os seguintes benefícios:
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Auxílio Academia
- Auxílio Mudança
- Compra de produtos Solar com desconto
- Kit Natalino
- Previdência Privada
- Programa de Saúde Emocional
- Refeitório
- Seguro de Vida
- Telemedicina
- Transporte Fretado
- Vale Refeição
- Vale Transporte
Detalhes das vagas
(texto retirado do site oficial do programa)
Trainee de Engenharia
Descrição:
O objetivo principal será liderar o planejamento físico de infraestrutura e gerenciar a execução de projetos de melhoria contínua alinhados a soluções sustentáveis de ESG.
Formação Acadêmica:
Graduação em Engenharias.
Trajetória de Carreira:
Desejável: Histórico de experiências voltadas para o desenvolvimento de projetos de inovação conectados diretamente à agenda de ESG.
Diferencial: Ter liderado ou participado de projetos industriais, além de possuir experiência prévia no segmento de alimentos e bebidas.
Conhecimento Técnico (Ferramentas e Metodologias):
Desejável: Domínio de ferramentas de desenho e projetos como AutoCAD, conhecimento em frameworks de gerenciamento (PMBOK, gestão de projetos e metodologias ágeis), familiaridade com modelagem BIM, sistema SAP, ferramentas de IA, além de noções de Capex e finanças (foco em gestão orçamentária).
Diferencial: Fluência ou nível avançado de Inglês/Espanhol e projetos focados em inovação em ESG
Trainee de Logística
Descrição:
A missão está no planejamento estratégico e inteligência de distribuição, visando liderar a eficiência do fluxo de mercadorias através de análise de dados e sistemas de controle de estoque.
Formação Acadêmica:
Graduação em Administração (e áreas afins), Tecnólogo em Logística, Engenharias, Economia (e áreas afins).
Trajetória de Carreira:
Desejável: Alguma experiência anterior em operação (no mínimo estágio), vivência prática em projetos universitários (como Empresas Juniores), experiência anterior em logística ou participação ativa em projetos de transformação (focados em pessoas e/ou processos).
Diferencial: Especialização ou MBA em Gestão de Pessoas, Logística ou Supply Chain.
Conhecimento Técnico (Ferramentas e Metodologias):
Diferencial: Gestão de dados e indicadores, Gestão de projetos (metodologias como Scrum, 5W2H e frameworks de excelência operacional como Six Sigma e Yellow Belt). Afinidade com ferramentas e sistemas tecnológicos em geral como: Excel, Power BI, Inteligência Artificial, SAP e sistemas WMS.
Trainee de Manutenção
Descrição:
O desafio é focado em garantir a confiabilidade, a segurança e a alta performance dos ativos e maquinários de ponta de nossas fábricas, resolvendo problemas complexos do dia a dia industrial.
Formação Acadêmica:
Graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica ou Engenharia Mecatrônica.
Trajetória de Carreira:
Desejável: Ensino técnico anterior concluído em mecatrônica, mecânica ou eletrotécnica. Especialização em automação. Experiência anterior no meio da manutenção
Conhecimento Técnico (Ferramentas e Metodologias):
Desejável: Domínio de gestão de dados e indicadores, gestão de projetos e aplicação prática da metodologia MASP (Metodologia de Análise e Solução de Problemas), afinidade e conhecimento prático em ferramentas como Excel, Power BI, aplicações de IA e sistema SAP (especificamente módulo PM).
Diferencial: Conhecimento sólido em Normas Regulamentadoras (NRs) e certificações ISO.
Outros detalhes estão no site do programa.