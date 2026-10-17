Divulgação Piraquê



A M. Dias Branco, multinacional brasileira dona de marcas como Piraquê, Adria e Vitarella, anunciou a aquisição d e 80% do controle da Grespan, fabricante de pães congelados sediada em Marília, no interior de São Paulo. A operação marca a entrada da companhia cearense no mercado de panificação congelada e faz parte da estratégia de crescimento e diversificação de portfólio.

Fundada em 2009, a Grespan registrou receita bruta de R$ 138,7 milhões em 2025 e atende mais de 1.100 clientes, principalmente na Região Sudeste. A empresa possui um portfólio com mais de 60 produtos e fornece soluções para supermercados, atacarejos e padarias.

“Com a operação, fortaleceremos a presença da Companhia em um mercado resiliente, de elevado potencial de crescimento e ainda bastante fragmentado. Ao mesmo tempo, a aquisição adiciona uma plataforma de negócios altamente complementar às nossas operações”, afirmou Gustavo Theodozio, vice-presidente de Investimentos, Controladoria e Relações com Investidores da M. Dias Branco.





Mercado de panificação movimentou R$ 164 bilhões

A aquisição ocorre em um segmento que movimentou aproximadamente R$ 164 bilhões no Brasil em 2025 e atendeu cerca de 47,5 milhões de consumidores por dia, segundo dados divulgados pela companhia.

O pão francês, principal produto da Grespan, é um dos destaques da categoria e contribui para atrair consumidores a supermercados e padarias. Com a compra, a M. Dias Branco pretende ampliar sua atuação nesse mercado e aproveitar a estrutura comercial já consolidada para expandir a distribuição dos produtos.

Segundo Fábio Cefaly, diretor-executivo de Relações com Investidores e Novos Negócios da companhia, o modelo da Grespan apresenta semelhanças com o da M. Dias Branco por oferecer uma solução completa aos clientes, com foco em padronização, eficiência operacional e redução de desperdícios.

Companhia aposta em diversificação de portfólio

A compra da Grespan dá continuidade à estratégia da M. Dias Branco de ampliar sua presença em diferentes categorias de alimentos, para além dos mercados tradicionais de massas e biscoitos.

Em 2021, a companhia adquiriu a Fit Food, especializada em snacks saudáveis, biscoitos de arroz e pastas de amendoim. Em 2022, comprou a Jasmine Alimentos, ampliando sua atuação nos segmentos de produtos integrais, orgânicos e sem glúten. No mesmo ano, adquiriu a fabricante uruguaia de massas Las Acacias, em sua primeira operação internacional.

Com a Grespan, o grupo passa a atuar em um segmento que exige uma estrutura logística diferente daquela utilizada na distribuição de massas secas e biscoitos.

Um dos desafios será ampliar a atuação da fabricante paulista para além do Sudeste, mantendo a qualidade dos produtos. Os pães congelados dependem de transporte e armazenamento em temperaturas controladas, além de equipamentos e orientação técnica nos pontos de venda.

Fundadores permanecem na operação por até cinco anos

A transação prevê também a permanência dos fundadores da Grespan, José Marcos Grespan e Marlene Tereza Grespan Ferrari, na operação por até cinco anos. A medida busca facilitar a integração entre as empresas e preservar o conhecimento técnico e comercial acumulado pela fabricante desde sua fundação.

Segundo Gustavo Theodozio, a estrutura comercial e a capacidade de execução da M. Dias Branco com a experiência especializada da Grespan pode acelerar a expansão no mercado de panificação congelada.