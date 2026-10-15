Reprodução / Divulgação PIS/Pasep 2026: último lote do abono salarial será pago nesta segunda (17)

Trabalhadores que possui direito ao abono salarial PIS/Pasep podem receber um novo lote complementar de pagamentos nesta quinta-feira (15). De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas, com um total de R$ 804,2 milhões liberados.

O pagamento é destinado aos trabalhadores cujos dados foram enviados ou corrigidos pelos empregadores entre 1 de setembro de 2025 e 20 de junho de 2026. A medida abrange pessoas que tiveram suas informações atualizadas dentro desse período.

Para saber se têm direito ao benefício, os trabalhadores podem consultar os dados pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

Qual é a diferença entre o abono salarial e o dinheiro esquecido do antigo PIS/Pasep?

O abono salarial pago atualmente e o dinheiro esquecido do antigo fundo PIS/Pasep são coisas distintas.

O antigo fundo reunia recursos destinados a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam entre os anos de 1971 e 1988. Quem tinha valores registrados e ainda não realizou o saque pode solicitar o ressarcimento por meio dos canais disponibilizados pelo Governo Federal.

Já o abono salarial é um benefício anual destinado aos trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa. Em 2026, o pagamento é referente ao ano-base de 2024, e o valor varia conforme a quantidade de meses trabalhados naquele ano.

Quem tem direito a valores do antigo fundo precisa solicitar o ressarcimento até setembro de 2028, por isso é importante ficar atento aos prazos.

Depois desse período, os recursos serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional e não poderão mais ser sacados.

Quem recebe o pagamento?

Do total de beneficiários do lote complementar, 704.398 são trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS. Os pagamentos desse grupo são realizados pela Caixa Econômica Federal.

Já os outros 326.501 beneficiários são servidores públicos vinculados ao Pasep, com pagamentos realizados pelo Banco do Brasil.

No calendário de 2026, o abono salarial varia nos valores de R$ 136 a R$ 1.621, conforme o número de meses trabalhados em 2024.

Quem tem direito?

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo de trabalho;

Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base de 2024, de empregadores que contribuem para o PIS ou o Pasep;

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, durante 2024;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador no sistema eSocial.

Quem atende esses requisitos pode consultar se tem direito ao pagamento e verificar o valor disponível.

Como consultar?

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digita l. Para isso, é necessário manter o aplicativo atualizado e seguir estas etapas:

Acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Entre na aba “Benefícios”;

Selecione “Abono Salarial”;

Clique em “Pagamentos”;

Confira o valor, a data prevista e o banco responsável pelo pagamento.

Também é possível consultar valores do antigo fundo PIS/Pasep pelo site Repis Cidadão.

Nesse caso, o procedimento é o seguinte:

Acesse o site Repis Cidadão;

Clique em “Entrar com gov.br”;

Faça login com CPF e senha;

Autorize o acesso, quando solicitado;

Informe o NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário;

Clique em “Pesquisar”.

Se tiver valores disponíveis para ressarcimento, o sistema deve apresentar orientações para dar continuidade à solicitação.

Onde encontrar o número do PIS/NIS?

O NIS é um número de identificação de 11 dígitos que, para os trabalhadores, corresponde ao número do PIS.

Quem não souber essa informação pode consultá-la em diferentes canais:

Aplicativo FGTS: nos dados dos contratos de trabalho;

Cartão Cidadão: abaixo do nome do beneficiário;

Meu INSS: pode aparecer como NIT nos dados cadastrais;

CadÚnico: pelo site ou aplicativo do Cadastro Único.

Outra alternativa é buscar orientação pelo telefone 135, da Previdência Social.

Calendário de pagamento do abono salarial em 2026

O calendário começou em 16 de fevereiro, e os valores ficarão disponíveis para saque até 30 de dezembro deste ano. Confira:

Conteúdo gerado por IA Calendário de pagamentos PIS/PASEP 2026





Os trabalhadores devem consultar os canais oficiais para confirmar a situação do benefício e verificar as informações específicas sobre o pagamento.

Como surgiu o antigo fundo PIS/Pasep?

PIS: foi criado no ano de 1970 para reunir recursos destinados aos trabalhadores do setor privado. Logo em seguida, surgiu o Pasep, voltado aos servidores públicos civis e militares.

Em 1975, os dois programas foram reunidos no Fundo PIS-Pasep. O modelo deixou de funcionar em 1988, quando foi substituído pelo sistema que deu origem ao atual abono salarial.

Anos depois, os recursos que ainda não haviam sido sacados passaram por mudanças de administração. Em 2020, as cotas foram transferidas para o FGTS e, em 2023, os valores foram encaminhados para uma conta única do Tesouro Nacional.

Como o dinheiro é pago?

A instituição responsável pelo pagamento depende do tipo de vínculo do trabalhador.

PIS: Caixa Econômica Federal

O pagamento é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada. O dinheiro pode ser depositado em conta corrente, poupança ou poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, conforme as condições aplicáveis.

Pasep: Banco do Brasil

O benefício é voltado aos servidores públicos. O valor pode ser depositado em conta bancária ou transferido para outra instituição financeira por Pix ou TED, conforme as opções disponíveis. Também é possível buscar atendimento presencial nas agências.

Fique atento nas informações

Para evitar dúvidas na hora de consultar ou solicitar o benefício, é importante verificar os dados nos canais oficiais do Governo. Manter as informações cadastrais atualizadas e conferir os requisitos do programa são medidas que ajudam o trabalhador a identificar possíveis valores disponíveis e entender como realizar o procedimento correto.

Além disso, o serviço é gratuito e não exige pagamento de taxas. Mensagens, ligações ou contatos que solicitem dados bancários, senhas ou qualquer tipo de pagamento para liberar o valor devem ser ignorados, pois podem se tratar de golpes.