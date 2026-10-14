MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Mega-Sena

A Caixa realizou nesta quarta-feira (14) os sorteios da Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e Dia de Sorte. Os principais prêmios ficaram acumulados, com exceção da segunda extração da Dupla Sena, que teve uma aposta vencedora em Palmas (TO).

Na Mega-Sena, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.070. O prêmio subiu para R$ 170 milhões.

Os números sorteados foram:

19 - 27 - 29 - 43 - 54 - 60

Quina sobe para R$ 37 milhões

A Quina também acumulou. Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas do concurso 7.142:

05 - 33 - 34 - 48 - 58

O próximo prêmio está estimado em R$ 37 milhões.

Lotofácil fica sem ganhador

A Lotofácil não teve aposta com 15 acertos no concurso 3.804 e acumulou para R$ 5 milhões.

As dezenas foram:

01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25

Dupla Sena tem ganhador em Palmas

Na Dupla Sena, ninguém acertou as seis dezenas do primeiro sorteio. No segundo, uma aposta registrada em Palmas (TO) levou R$ 108.924.

1º sorteio:

10 - 15 - 31 - 40 - 41 - 49

2º sorteio:

03 - 05 - 07 - 15 - 29 - 48

O próximo concurso terá prêmio estimado em R$ 8,3 milhões.

Lotomania acumula para R$ 13 milhões

A Lotomania também terminou sem ganhador com 20 acertos.

As dezenas do concurso 2.987 foram:

07 - 12 - 20 - 29 - 31 - 32 - 39 - 43 - 44 - 48 - 50 - 52 - 60 - 61 - 69 - 84 - 85 - 90 - 91 - 99

Seis apostas acertaram 19 números e receberam R$ 65.953,91 cada. O prêmio principal subiu para R$ 13 milhões.

+Milionária continua acumulada

A +Milionária sorteou:

03 - 04 - 05 - 31 - 38 - 41

Os Trevos da Sorte foram:

1 e 4

O prêmio principal não teve vencedor e segue acumulado, com valor superior a R$ 105 milhões.

Super Sete

O concurso 910 do Super Sete teve a seguinte sequência:

5 - 7 - 9 - 3 - 5 - 6 - 8

O prêmio estava estimado em R$ 11 milhões antes da extração.

Dia de Sorte acumula

No Dia de Sorte, ninguém acertou as sete dezenas do concurso 1.322:

02 - 03 - 04 - 13 - 17 - 26 - 31

O Mês da Sorte foi Outubro.

Vinte e duas apostas fizeram seis acertos e ganharam R$ 2.360,15 cada. O próximo prêmio está estimado em R$ 450 mil.