Reprodução/ Freepik Caixa leiloa mais de 500 imóveis com até 65% de desconto

Quem sonha em ter um imóvel pode encontrar ofertas de até 85% de desconto ainda este mês.

A partir das 10h desta quarta-feira (14), a Zuk realiza uma série de leilões em parceria com o Itaú Unibanco, Bradesco e Santander. Ao todo, são mais de 500 lotes espalhados por 24 estados brasileiros.

Os lances são realizados online, com opção de pagamento à vista ou parcelado para casas, terrenos, lojas ou áreas rurais.

Mais de 170 imóveis no leilão de abertura do Itaú

O Itaú abriu a sequência com um leilão nesta quarta-feira. Os lances começaram em R$ 15,3 mil, chegando a R$ 1,1 milhão.

Com 85% de desconto, o mais barato era um apartamento de 38 m² em Parada Lucas, no Rio de Janeiro.

Já o mais caro era um apartamento de 128 m² na Lapa, em São Paulo, que ultrapassou o valor inicial e foi arrematado por R$ 1,4 milhão.

Divulgação/Zuk Apartamento na Lapa, em São Paulo, foi arrematado por R$ 1,4 milhão no leilão do Itaú





































A seleção incluiu imóveis nos seguintes estados: Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Bradesco oferece imóveis a partir de R$ 29 mil

O Bradesco realiza mais dois leilões: um nesta sexta-feira e outro no dia 23.

No segundo leilão, está o lote mais barato: uma casa de 70 m² no Residencial João Furtado Brito, em Paraibano, no Maranhão, por R$ 29 mil.

Divulgação/Zuk. Casa de 70 m² em Paraibano, no Maranhão, é o lote mais barato do Bradesco, por R$ 29 mil

O de maior desconto, por sua vez, é um terreno no Centro de João Lisboa, também no Maranhão, oferecido por R$ 83 mil, 85% abaixo do valor de avaliação.

Divulgação/Zuk Terreno com casa no Centro de João Lisboa, no Maranhão, tem o maior desconto do leilão do Bradesco





































Os lotes estão distribuídos por 18 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Leilão do Santander com mais de 235 lotes

O Santander fecha a agenda com mais dois leilões, marcados para terça-feira (20) e quarta-feira (28), respectivamente.

Há opções no Amazonas, na Bahia, no Ceará, no Espírito Santo, em Goiás, no Maranhão, em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no Pará, no Paraná, em Pernambuco, no Piauí, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e no Tocantins.

Enquanto o imóvel mais barato é uma casa de 48 m² no bairro Prefeito Antônio L. de Sousa, em Rio Largo, no Alagoas, por R$ 33,6 mil, o mais caro é uma loja de 234 m² na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por R$ 2,66 milhões.

Como participar?

Os interessados devem fazer cadastro no site oficial da Zuk para consultar os imóveis e realizar os lances.







