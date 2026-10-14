Foto: Divulgacao Netflix alcança 35 milhões de brasileiros com anúncios e intensifica a disputa pela atenção

A Netflix anunciou uma redução significativa em sua equipe, prevendo o desligamento de cerca de 1.000 profissionais, o que corresponde a aproximadamente 6% do seu quadro de funcionários. Este movimento representa a maior onda de demissões promovida pela gigante do streaming desde 2022, segundo informações divulgadas pelo Wall Street Journal.

A decisão foi oficializada aos colaboradores por meio de um e-mail encaminhado na manhã de quarta-feira pelos co-CEOs da companhia, Greg Peters e Ted Sarandos.

A reestruturação afetará principalmente os departamentos de tecnologia, produtos, recursos humanos e jurídico. No fechamento do ano anterior, a organização contabilizava por volta deDiante do anúncio, a agência de notícias Reuters buscou um posicionamento oficial da empresa, mas não obteve resposta imediata sobre o tema.

Os cortes são reflexo de um ambiente corporativo pressionado pela concorrência feroz na retenção de usuários e pela rápida consolidação do setor de mídia. Para diminuir a dependência do modelo exclusivo de assinaturas, a plataforma vem buscando diversificar suas fontes de faturamento, investindo na integração de publicidade comercial, na exibição de eventos em tempo real e na expansão para o mercado de games.

Essa readequação operacional insere-se em um contexto de grandes transformações estratégicas na indústria do entretenimento. Como demonstração dessa acirrada rivalidade no setor, a Netflix viu um de seus maiores movimentos de expansão ser frustrado ao perder a disputa pelos ativos da Warner Bros. Discovery para a Paramount Skydance., os co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters optaram porem fevereiro, priorizando a disciplina financeira.

Com a conclusão dessa fusão em outubro e a integração de plataformas como HBO Max e Paramount+, forma-se um novo gigante de mídia que eleva consideravelmente a pressão competitiva no mercado global.

