A Netflix anunciou uma redução significativa em sua equipe, prevendo o desligamento de cerca de 1.000 profissionais, o que corresponde a aproximadamente 6% do seu quadro de funcionários. Este movimento representa a maior onda de demissões promovida pela gigante do streaming desde 2022, segundo informações divulgadas pelo Wall Street Journal.
A decisão foi oficializada aos colaboradores por meio de um e-mail encaminhado na manhã de quarta-feira pelos co-CEOs da companhia, Greg Peters e Ted Sarandos.A reestruturação afetará principalmente os departamentos de tecnologia, produtos, recursos humanos e jurídico. No fechamento do ano anterior, a organização contabilizava por volta de 16 mil empregados em tempo integral. Diante do anúncio, a agência de notícias Reuters buscou um posicionamento oficial da empresa, mas não obteve resposta imediata sobre o tema.Os cortes são reflexo de um ambiente corporativo pressionado pela concorrência feroz na retenção de usuários e pela rápida consolidação do setor de mídia. Para diminuir a dependência do modelo exclusivo de assinaturas, a plataforma vem buscando diversificar suas fontes de faturamento, investindo na integração de publicidade comercial, na exibição de eventos em tempo real e na expansão para o mercado de games.Essa readequação operacional insere-se em um contexto de grandes transformações estratégicas na indústria do entretenimento. Como demonstração dessa acirrada rivalidade no setor, a Netflix viu um de seus maiores movimentos de expansão ser frustrado ao perder a disputa pelos ativos da Warner Bros. Discovery para a Paramount Skydance. Embora a Netflix tenha chegado a propor US$ 82,7 bilhões, os co-CEOs Ted Sarandos e Greg Peters optaram por abandonar a disputa em fevereiro após a concorrente elevar a oferta para US$ 111 bilhões, priorizando a disciplina financeira.
Com a conclusão dessa fusão em outubro e a integração de plataformas como HBO Max e Paramount+, forma-se um novo gigante de mídia que eleva consideravelmente a pressão competitiva no mercado global.