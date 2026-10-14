Mercado Livre / Divulgação Mercado Livre

A inteligência artificial pode ajudar vendedores a reduzir o tempo gasto com tarefas operacionais e concentrar esforços na busca por oportunidades de negócio. Uma integração da JoomPro com o conector da JoomPulse permite consultar dados do Mercado Livre e buscar fornecedores para os mesmos produtos usando o ChatGPT ou o Claude, na mesma conversa.

A iniciativa conecta duas etapas da rotina de quem vende pela internet: identificar produtos com potencial comercial e encontrar alternativas para comprá-los.

A ferramenta reúne informações de mercado e opções de importação, incluindo estimativas de custo final para o Brasil, quantidades mínimas ou disponíveis para pedidos e links para compra.

Segundo dados do Grupo Joom, apenas 30% do tempo de um vendedor brasileiro é dedicado efetivamente às vendas. O restante é consumido por atividades operacionais.

Nesse cenário, a proposta da integração é reduzir a necessidade de alternar entre diferentes plataformas durante a pesquisa de produtos e fornecedores.

IA reúne pesquisa de mercado e busca por fornecedores

Com a integração, os vendedores podem fazer perguntas em linguagem natural ao ChatGPT ou ao Claude para analisar o desempenho de produtos e categorias no Mercado Livre.

A partir dessas consultas, é possível identificar subcategorias em crescimento, anúncios recentes que já registram vendas e produtos com alta demanda.

A ferramenta também permite consultar estimativas de vendas e receita de anúncios individuais, preços praticados por concorrentes e o posicionamento de um produto em relação a outros vendedores. Essas informações ajudam a avaliar o cenário antes de decidir quais itens merecem atenção.

Outra possibilidade é analisar a qualidade dos anúncios, a cobertura de palavras-chave e as avaliações dos consumidores. O sistema permite verificar, por exemplo, reclamações recorrentes sobre um produto e comparar a percepção dos clientes com a de itens concorrentes.

Depois de identificar uma oportunidade, o vendedor pode consultar alternativas de fornecimento na JoomPro para os mesmos produtos.

A busca inclui informações sobre custos de importação e condições de compra, o que permite avançar da análise de mercado para a avaliação de fornecedores sem sair da conversa com a inteligência artificial.

Menos tarefas operacionais na rotina do e-commerce

A proposta é concentrar etapas que normalmente exigem ferramentas distintas em uma única interface. Em vez de pesquisar tendências em um sistema e iniciar uma nova busca por fornecedores em outra plataforma, o vendedor pode encadear as consultas no mesmo ambiente.

Essa integração também pode facilitar a avaliação de custos e margens. Ao cruzar informações sobre preços de concorrentes, taxas dos marketplaces e custos de fornecimento, o seller consegue reunir dados relevantes para analisar a viabilidade comercial de um produto.





A tecnologia, porém, funciona como apoio à tomada de decisão. As informações consultadas precisam ser avaliadas pelo vendedor antes de uma compra ou de uma mudança na estratégia comercial.

A integração amplia o conector da JoomPulse, que passou a incluir dados de sourcing da JoomPro. Em julho, segundo o Grupo Joom, a JoomPulse havia lançado o primeiro conector oficial de uma empresa brasileira no diretório do Claude, da Anthropic, levando análises de mercado para o ambiente de conversação.

As análises da JoomPulse abrangem os marketplaces Mercado Livre e Shopee. Já a consulta de fornecedores da JoomPro está disponível para produtos anunciados no Mercado Livre.