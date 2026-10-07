Divulgação/C&A C&A

A família por trás da C&A, uma das varejistas mais tradicionais do país, prepara mais uma mudança em seu comando. A partir de abril do próximo ano, Florian Brenninkmeyer, de 40 anos, assumirá a presidência do conselho da Cofra Holding, conglomerado responsável por administrar os negócios e investimentos do grupo familiar. A informação foi divulgada pela Bloomberg.

Florian atualmente ocupa cargo de diretor financeiro da Cofra, com sede na Suíça. Ele permanecerá na função até o fim de 2026 e, após o período, deixará o posto para se dedicar à nova posição. Quem irá substituí-lo como diretor financeiro ainda não foi definido.

Mudança faz parte da sucessão familiar

Divulgação: Cofra Florian Brenninkmeyer

Florian assumirá o lugar de Martijn Brenninkmeijer, de 56 anos, q ue está na presidência da holding desde 2018. Martijn pertence à quinta geração da família, de origem holandesa e alemã, que mantém o controle dos negócios há mais de um século.

A troca no comando é mais um capítulo do processo de sucessão da família Brenninkmeijer, responsável por um conglomerado construído em cerca de 185 anos de história.

Apesar de ser da mesma família, Florian utiliza uma grafia diferente no sobrenome: Brenninkmeyer.

Grupo administra mais de 40 bilhões de euros

A Cofra Holding concentra os investimentos da família em diferentes setores e atualmente supervisiona mais de 40 bilhões de euros (R$ 235,15 milhões) em ativos.

O grupo possui negócios em diversas áreas, como de imóveis, gestão de investimentos e private equity, modalidade em que investidores colocam dinheiro em empresas que não estão listadas na Bolsa.

Nesses últimos anos, a Cofra também passou a atrair recursos de investidores de fora da família.

A entrada de capital externo ajudou a ampliar o volume de dinheiro administrado pelo grupo, que adicionou bilhões de euros aos seus ativos nos últimos anos.

Aonde entra a C&A nessa história?

A C&A é um dos negócios mais conhecidos ligados à família. A varejista de moda foi criada no ano de 1841, na Holanda, pelos irmãos Clemens e August Brenninkmeijer. O nome da marca vem justamente das iniciais dos fundadores. Mais de um século depois, a empresa chegou ao Brasil.

A primeira loja brasileira foi inaugurada em 1976, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.

Desde então, a C&A cresceu no país e hoje possui 339 lojas, além de operações digitais por meio do aplicativo. A companhia também é listada na B3, a Bolsa de Valores brasileira, desde outubro de 2019.

Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 15 mil funcionários no país e afirma atender cerca de 1 milhão de clientes por dia.

A marca oferece diversos produtos para mulheres, homens e crianças e vem investindo na integração entre lojas físicas e digitais.

A estratégia busca aproximar as experiências de compra online e presencial e ampliar os serviços oferecidos aos consumidores.

Com a mudança na Cofra, a família Brenninkmeijer dá mais um passo na renovação de seu comando mantendo nas mãos da nova geração a administração de um patrimônio bilionário construído ao longo de quase dois séculos.