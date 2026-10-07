Gerado por IA Governo Federal deve anunciar medidas que restringem as apostas online

O Governo Federal já tirou do ar mais de 11 mil sites de apostas ilegais desde o início da proibição das bets no Brasil e foi finalizado o prazo para que as casas de apostas autorizadas deixassem seus respectivos sites fora do ar. Segundo o Ministério da Fazenda, 188 plataformas regularizadas já encerraram suas atividades.

Mesmo depois da proibição de apostas, essas empresas ainda estavam funcionando temporariamente para permitir que os usuários retirassem o dinheiro que ainda estava nas contas.

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R$ 1,3 bilhão ainda está nas contas dos apostadores

De acordo com Durigan, cerca de R$ 1,3 bilhão ainda está nas contas de 26,5 milhões de apostadores que não fizeram o saque dos valores disponíveis.

Com o encerramento das plataformas, as empresas devem informarn aos bancos as informações sobre os saldos que cada cliente ainda possui. Os dados serão relacionados ao CPF dos usuários e à conta bancária utilizada para realizar os depósitos.

A partir de sexta-feira (09), os bancos começarão os processos para a devolução desses valores aos apostadores.

O ministro afirma ainda que em torno de R$ 650 milhões movimentados diariamente pelas bets deixarão de sair da renda das famílias.

Um volume diário de R$ 650 milhões saía da poupança popular para as bets. Esse valor passa a ficar com as famílias. Dario Durigan, Ministro da Fazenda.





Poucos apostadores concentram a maior parte do dinheiro

O dinheiro que ainda está nas plataformas não está distribuído de maneira uniforme entre usuários.

De acordo com o ministro, cerca de 1% dos apostadores concentra 80% do saldo. Já aproximadamente 3,4% dos usuários concentram 90% dos valores que permanecem nas contas.

Também tem contas com valores entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. De acordo com Durigan, 40 contas nessa faixa estão sendo investigadas por suspeita de lavagem de dinheiro.

Sites bloqueados agora levam para página do Governo

Quem tentar acessar algumas das plataformas proibidas encontrará uma página do governo federal com a mensagem de acesso bloqueado.

Os endereços passaram a redirecionar os usuários para o site “Brasil sem Bets”, que informa que as plataformas estão fora do ar por determinação da Medida Provisória nº 1.394/26.



A medida, foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no mês passado em 25 de setembro, proibiu no país a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa, incluindo apostas esportivas e jogos on-line.

Mais de 13 mil sites foram encaminhados para bloqueio

O número de páginas atingidas pela operação é ainda maior do que as plataformas que já foram efetivamente retiradas do ar.

Segundo o balanço mais recente do Governo, 13.241 sites ilegai s foram encaminhados para bloqueio entre 25 de setembro e esta terça-feira (6). Isso representa uma média de aproximadamente 1.103 endereços por dia.

Além dos sites, a fiscalização também atingiu as redes sociais utilizadas para divulgar as apostas.

O Governo informou que 3.489 páginas, perfis e grupos já foram removidos. Em um levantamento mais amplo, foram feitos pedidos para retirar do ar 3.552 páginas, canais, perfis, grupos e servidores em plataformas como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, WhatsApp e Discord.

O que acontece com o dinheiro que ainda não foi devolvido?

A devolução dos valores seguirá um cronograma. Primeiro, as empresas de apostas deverão informar aos bancos quanto cada usuário ainda possui e os dados necessários para realizar o pagamento.

A partir de sexta-feira (09) às instituições financeiras começam a devolver os valores aos titulares.

Caso algum dinheiro não possa ser devolvido pelos bancos dentro do prazo previsto, os valores serão transferidos para a Caixa Econômica Federal a partir do dia 14 de outubro.

Depois disso, a Caixa ficará responsável pelo processo de devolução aos donos dos recursos.