Divulgação: Redes sociais Após 83 anos, Sasazaki paralisa produção e demite funcionários em Marília (SP)

A Sasazaki, uma das empresas mais tradicionais da história industrial de Marília (SP), suspendeu a produção e demitiu cerca de 60 funcionários que ainda trabalhavam na empresa. A situação aconteceu na última sexta-feira (25) e foi confirmada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Marília e Região.

Fundada em 1943, a empresa tem mais de oito décadas de história na indústria da região e já chegou a empregar centenas de trabalhadores. A crise atual acontece depois de anos de dificuldades financeiras, demissões e tentativas de reorganizar as atividades.

Histórico de demissões e paralisações

A redução no número de funcionários ganhou destaque em 2019, quando a Sasazaki anunciou a demissão de aproximadamente 200 trabalhadores. Na época, a empresa tinha cerca de 600 funcionários.

Em outubro de 2023, a situação ficou mais dificil com a suspensão da produção. Os funcionários foram orientados a ficar em casa e havia relatos de salários atrasados.

Já em novembro, a empresa começou a pagar de forma parcelada parte dos valores que estavam pendentes e informou que trabalhava para tentar retomar a produção.

Recuperação judicial

Em janeiro de 2024, o Grupo Sasazaki entrou com um pedido de recuperação judicial. Na época, a empresa declarou uma dívida de aproximadamente R$ 35,16 milhões.

Entre os motivos apontados para a crise foi a queda nas vendas, dificuldades para conseguir crédito, empréstimos e divergências entre os sócios. A empresa também citou os impactos econômicos causados pela pandemia e pela guerra entre Rússia e Ucrânia.

O pedido de recuperação judicial tinha como objetivo reorganizar as finanças da empresa e permitir a continuidade das atividades. Naquele momento, a companhia afirmava que tinha condições de superar as dificuldades.

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O então presidente do Conselho de Administração, Leonardo Kozo Sasazaki, também citou o aumento dos custos, a redução do consumo, os juros altos e a falta de crédito como fatores que afetavam a empresa.

Ainda segundo informações divulgadas pela Sasazaki, duas consultorias especializadas em reestruturação empresarial foram contratadas em outubro de 2023 para ajudar na reorganização das atividades e das finanças.

Situação atual

Reprodução Janela Sasazaki

Com a interrupção das atividades e a demissão dos funcionários que ainda trabalhavam na empresa, a Sasazaki passa por mais uma etapa de sua crise financeira.

O sindicato confirmou as demissões e a paralisação da produção. A empresa, ainda não informou se pretende retomar as atividades ou se a interrupção será definitiva.

A possível retomada da produção dependerá dos próximos passos da empresa e do andamento do processo de recuperação judicial.

A empresa começou com a fabricação artesanal de lamparinas e ao longo dos anos, passou a ser conhecida pela produção de portas e janelas de aço e alumínio.

Para Marília, a história da Sasazaki também está ligada a várias gerações de trabalhadores. A empresa acompanhou diferentes momentos da economia da cidade, desde os períodos do algodão e do café até a industrialização e o crescimento da construção civil.

Com a paralisação, Marília (SP) perde uma de suas principais referências industriais no setor de metalurgia.

A reportagem do iG entrou em contato com a Sasazaki e, até o momento, não recebeu retorno. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.