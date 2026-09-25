Divulgação Com morte de Vontobel, Daniel Klabin passa a ser o bilionário mais velho do Brasil

Daniel Miguel Klabin, 97 anos, passa a ser o bilionário mais velho do Brasil. Ele é um dos herdeiros da família fundadora da Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e aparece na 190ª posição entre os brasileiros mais ricos, segundo a Forbes. O empresário assumiu o posto após de João Jacob Vontobel, no ultimo sábado (19), apos 97 anos. A causa da morte não foi informada. Fundador da Vonpar, empresa que se tornou uma das principais engarrafadoras da Coca-Cola no Brasil antes de ser vendida à mexicana Femsa, ele tinha uma fortuna estimada em R$ 3 bilhões.

Agora, Klabin ocupa o primeiro lugar entre os bilionários brasileiros mais velhos. A fortuna, é menor com R$ 1,6 bilhão, segundo a Forbes.

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Quem são os brasileiros mais velhos da lista?

Outros nomes também aparecem entre os empresários com mais idade no ranking da Forbes.

Daniel Klabin: 97 anos — R$ 1,6 bilhão

Consuelo Andrade de Araújo e família: 94 anos — R$ 2,2 bilhões

Ivan Müller Botelho: 92 anos — R$ 5,1 bilhões

Alair Martins do Nascimento: 92 anos — R$ 4,3 bilhões

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A lista mostra que idade e patrimônio não caminham necessariamente juntos. Klabin está entre os mais velhos, mas sua fortuna é menor do que a de outros nomes com menor idade.

Daniel Klabin na lista da Forbes

Posição em 2026: 190ª

Posição em 2025: 203ª

Patrimônio em 2026: R$ 1,6 bilhão

Patrimônio em 2025: R$ 1,8 bilhão

Variação: -11,11%

Idade: 97 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro

Empresa: Klabin

Setor: Papel e celulose

No ano anterior, ocupava o 203º lugar da lista.

Mesmo com uma redução em seu patrimônio, que passou de R$ 1,8 bilhão para R$ 1,6 bilhão, o empresário subiu 13 posições no ranking. A variação representa uma queda de 11,11% no patrimônio estimado.

Quem ele é?

Natural do Rio de Janeiro, Daniel Klabin é engenheiro civil formado em 1952 pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, sendo a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ele é um dos herdeiros remanescentes dos fundadores da Klabin e participa dos negócios da família, que mantém ações da holding Klabin Irmãos, controladora da companhia.

Ao longo da sua trajetória, Klabin acompanhou diferentes ciclos de crescimento da empresa e ocupou posições no Conselho de Administração da Klabin S.A. Ele chegou a presidir o órgão em sete ocasiões, nos exercícios de 1981, 1987, 1993, 1999, 2005, 2011 e 2017.

Atualmente, é presidente da Daro Participações S.A., empresa sócia da Klabin Irmãos S.A., além de integrar o Conselho de Administração da Klabin.

Também é vice-presidente emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), instituição que ajudou a fundar e da qual foi o primeiro presidente, em 1998.

De negócios a instituições

A trajetória de Daniel Klabin também inclui participação em instituições empresariais e culturais. Ele foi membro do Comitê Empresarial Permanente do Ministério das Relações Exteriores, integra o Conselho Superior e é benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

Ao longo da carreira, recebeu diversas homenagens, entre elas o título de Comendador da Ordem de Rio Branco, concedido pelo Ministério das Relações Exteriores em 2002, e o título de Doutor Honoris Causa da Academia Brasileira de Filosofia, em 2017.

Além dos negócios, Daniel Klabin também teve uma trajetória ligada com esporte.

Conselheiro do Círculo Militar de Polo, ele foi campeão brasileiro da modalidade em 1959 e participou de torneios nacionais e internacionais.

A ligação com o polo é um dos pontos que fogem da trajetória empresarial do bilionário e mostram outra parte de sua vida além dos negócios da família.

O que a Klabin faz?

Fundada em 1899, em São Paulo, a Klabin atua nos setores de papel, celulose e embalagens. A empresa é uma das principais produtoras e exportadoras de papéis para embalagens do Brasil e também tem atuação na produção de papelão ondulado e sacos industriais.

Divulgação Klabin

Celulose e papel: produz celulose de fibra curta, de eucalipto, fibra longa, de pínus, e celulose fluff, além de papéis para embalagens, como papel-cartão e kraft.

Embalagens: transforma papel em produtos como caixas de papelão ondulado e sacos industriais.

Sustentabilidade: possui áreas de manejo florestal certificado e trabalha com operações integradas entre florestas, produção de celulose, papel e embalagens.

Presença: possui mais de 20 unidades industriais no Brasil e unidades no exterior, com produtos destinados a diferentes países.

A empresa faz parte da história da família Klabin há mais de um século e segue como a principal origem da fortuna de Daniel Klabin.