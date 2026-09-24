Agência Brasil Mega-Sena

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.062 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (24), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo concurso, marcado para domingo (27).

Os números sorteados foram:

05 - 09 - 11 - 17 - 18 - 38

A quina teve 86 apostas vencedoras, que receberão R$ 19.736,75 cada. Outras 5.065 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 552,38.

O resultado mantém a sequência de concursos sem vencedor da faixa principal. Na terça-feira (22), a Mega-Sena também acumulou e o prêmio havia subido para R$ 38 milhões.

Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7.126, e o prêmio acumulou para R$ 9 milhões nesta sexta-feira (25).

21 - 34 - 58 - 69 - 70

Com quatro acertos, 26 apostas receberão R$ 14.949,02 cada.

Lotofácil

A Lotofácil também terminou sem vencedor na faixa principal. O concurso 3.788 tinha prêmio estimado em R$ 5 milhões e sorteou:

01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Ao todo, 197 apostas fizeram 14 pontos e ganharão R$ 2.929,06 cada. O próximo concurso pode pagar R$ 9 milhões.

Timemania

A Timemania tinha o segundo maior prêmio da noite, estimado em R$ 16 milhões, mas ninguém acertou as sete dezenas do concurso 2.446.

14 - 18 - 30 - 39 - 44 - 52 - 76

O time do coração sorteado foi o CRB (AL).

Três apostas acertaram seis números e receberão R$ 53.086,42 cada. O próximo prêmio está estimado em R$ 16,5 milhões, com sorteio no domingo (27).

Dia de Sorte

O concurso 1.306 do Dia de Sorte também acumulou. As dezenas foram:

03 - 05 - 10 - 13 - 18 - 22 - 24

Mês da Sorte: janeiro

Nenhuma aposta acertou os sete números. Trinta e três jogos fizeram seis acertos e receberão R$ 1.869,67 cada. O próximo prêmio está estimado em R$ 400 mil.