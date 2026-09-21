Divulgação Latam Retail Show 2026 promoveu encontros e discussões sobre as transformações que estão redesenhando o setor varejista

O Latam Retail Show 2026 chegou ao fim na última quinta-feira, dia 17, após três dias de programação dedicada às transformações do varejo e às mudanças na relação entre empresas e consumidores. Realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, o evento reuniu mais de 3 mil visitantes, entre líderes e executivos, e contou com cerca de 220 palestrantes, 100 horas de conteúdo, nove eventos integrados e 16 pesquisas e estudos inéditos.A programação promoveu discussões sobre varejo, indústria, foodservice, shopping centers, franquias, tecnologia, inteligência artificial e novos modelos de negócio.

No terceiro e último dia, um dos destaques foi a apresentação de Leah Boston, Senior Research Analyst da Euromonitor International, que discutiu a crescente divisão do varejo global entre negócios de grande escala e operações especializadas. Segundo dados apresentados pela especialista, os dez maiores varejistas do mundo já concentram cerca de 19% do mercado global, enquanto o segmento intermediário enfrenta um cenário de maior pressão.

A análise também mostrou a força do comércio eletrônico na expansão do setor. A projeção da Euromonitor é de que as vendas do varejo global ultrapassem US$ 20 trilhões em 2026, com o comércio eletrônico respondendo por uma parcela significativa do crescimento até 2030. Boston também destacou o avanço da inteligência artificial na descoberta de produtos e a necessidade de os varejistas terem uma proposta clara para o consumidor, tanto nos canais digitais quanto nas lojas físicas.

Divulgação Latam Retail Show 2026 promoveu três dias de discussões e conhecimento no Distrito Anhembi, em São Paulo





A relação entre indústria, varejo e consumidor também esteve no centro da apresentação de Juliana Felmanas, diretora de Planejamento Estratégico da Cimed. A executiva apresentou a estratégia da companhia para ampliar sua presença para além do varejo farmacêutico e acompanhar mais de perto as mudanças no comportamento de consumo.

Entre os exemplos apresentados estiveram a expansão para novas categorias, o trabalho de construção de marca e a estratégia de conteúdo orgânico nas redes sociais. O case Carmed também foi abordado para mostrar como a viralização de um produto pode provocar mudanças rápidas na demanda e exigir respostas da operação.





Foodservice e materiais de construção em foco

O terceiro dia também contou com apresentações de pesquisas nos eventos integrados da programação. No 2º Foodservice Meeting, com apoio de Abrasel, ANR e IFB, Eduardo Bueno, Strategic Business Development Manager da Gouvêa Inteligência, apresentou uma leitura da cadeia de alimentação fora do lar a partir dos dados do Foodcheck e do CREST.

A apresentação combinou informações sobre o que os estabelecimentos compram com dados sobre as escolhas do consumidor. Entre os temas analisados estiveram a evolução dos preços, ticket médio, frequência de consumo, desempenho das categorias de insumos e mudanças nos canais, ocasiões de consumo e perfis de consumidores.

No 2º Fórum Matcon, a apresentação do Panorama Construcheck Macrotrends mostrou indicadores sobre o desempenho das principais categorias do varejo de materiais de construção e os movimentos de compra dos lojistas. O estudo do Construcheck monitora o sell-in do setor e apresenta indicadores de participação de mercado em valor e performance das principais categorias comercializadas no varejo de construção.

Programação reuniu diferentes perspectivas sobre o futuro do varejo

Ao longo dos três dias, o Latam Retail Show também recebeu executivos e especialistas para discutir temas que atravessam diferentes áreas do varejo e do consumo. Entre os destaques da programação esteve o Mega Fórum, que reuniu Marcos Gouvêa e Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, em uma conversa sobre o papel do empresariado, as transformações do país e os caminhos para o futuro do varejo.

Durante o evento, Marcos Gouvêa, diretor-geral da Gouvêa Ecosystem, lançou o livro “(Retail Services)ᴬᴵ”, que discute as transformações dos serviços de varejo a partir dos avanços da inteligência artificial. A publicação aborda como a tecnologia amplia as possibilidades de criação, oferta e personalização de serviços e coloca novas questões para empresas que atuam na relação direta com os consumidores. O lançamento integrou a programação do Latam Retail Show e reuniu os coautores da obra em um momento dedicado à apresentação do conteúdo.

A agenda também contou ainda com o painel “Franchising e o Desafio da Relevância”, mediado por Marcela Andrade, Gerente de Projetos da Gouvêa Consulting, com Silvina Mirabella, da EssilorLuxottica, e Daniel Haddad, da Alpargatas. A discussão abordou a transformação do papel das franqueadoras, que passam a atuar de forma mais próxima das redes, oferecendo soluções, acompanhando mudanças no comportamento do consumidor e apoiando os franqueados na construção de um crescimento sustentável. Silvina destacou o papel das franqueadoras como radar de inovação e comportamento do consumidor, enquanto Haddad apresentou aspectos da relação da Havaianas com sua rede de franqueados e do movimento de expansão da marca.

No encerramento do evento, os dados da pesquisa de sentimento realizada com a audiência foram interpretados pela GAIA (Gouvêa AI Agent), que gerou uma síntese sobre os principais desafios e oportunidades para o varejo, considerando o momento global e as particularidades do mercado local. A partir dos pontos reunidos nesta síntese, os executivos da Gouvêa Ecosystem subiram ao palco para discutir o cenário do varejo, seus desafios e oportunidades.

Divulgação Latam Retail Show 2026 reúne 220 palestrantes e mais de 3 mil visitantes em debates sobre o futuro do varejo





Três dias de discussões sobre o futuro do varejo

Com o tema “Everything As A Service potencializado pela inteligência artificial”, a 11ª edição do Latam Retail Show reuniu executivos, especialistas e empresas de diferentes segmentos para discutir transformações que já impactam o varejo e o consumo.

A programação contou com painelistas de empresas como Carrefour, Panvel, C&A, Riachuelo, VESTE, GPA, Time Out, Bacio di Latte, Vigor, Vivenda, OXXO, Capitânia, Vinci, XP Asset, TRX, Pátria, CIMED, Euromonitor, WGSN, Worldpanel by Kantar, Circana, GAD, Oracle e TOTVS, entre outras.

O Latam Retail Show é realizado pela Gouvêa Experience, unidade da Gouvêa Ecosystem especializada na realização de eventos e experiências para o varejo e o consumo.

Sobre a Gouvêa Experience

A Gouvêa Experience integra a Gouvêa Ecosystem e atua na vertical de experiências de marca, eventos e relacionamento com as principais lideranças do setor varejista, serviços, consumo e soluções no Brasil e no exterior. Suas missões internacionais e eventos proporcionam acesso direto a negócios, inovações e tendências que moldam o varejo global.

Sobre a Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é um ecossistema de consultorias, soluções e serviços que atua em todas as frentes do setor de consumo, varejo e distribuição. Fundada em 1988, é referência no Brasil e no mundo por sua visão estratégica, atuação prática e profunda compreensão do setor. É membro do Ebeltoft Group, consórcio global de consultorias especializadas em varejo.