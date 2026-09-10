Divulgação/Casas Bahia Loja Casas Bahia

A Casas Bahia realiza neste sábado (12) um leilão de 501 lotes de eletrodomésticos, como fogões, geladeiras, lavadoras e televisões. Os interessados devem enviar lances pela plataforma Nosso Leilão.

Os itens vêm de devoluções ou foram encaminhados pelo departamento de assistência técnica. Segundo o edital, eles são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca.

Para verificar as condições, os participantes podem visitar o Centro de Distribuição da Casas Bahia, localizado em Jundiaí, no interior de São Paulo, nesta quinta (10) e sexta-feira (11). Os agendamentos também são feitos pela Nosso Leilão e vão das 9h às 12h e das 13h às 15h, podendo variar conforme a disponibilidade.

Segundo a plataforma e a varejista, os leilões não têm relação com o pedido de recuperação judicial da Casas Bahia, pois a parceria entre as duas já possui duração de mais de um ano.

Como participar

Os consumidores interessados em participar devem se cadastrar na plataforma Nosso Leilão, onde o evento aparece como “Leilão Grupo Casas Bahia Logística Reversa”, e se inscrever no lote de interesse.

Após o término do leilão, a empresa avaliará os lances em até c inco dias úteis.

Caso a oferta seja confirmada como vencedora, o comprador deverá efetuar o pagamento em até 24 horas após o evento. O valor inclui a arrematação, a comissão de 5% do leiloeiro e a taxa administrativa correspondente ao lote.

Os produtos devem ser retirados presencialmente em Jundiaí, no km 52 da Rodovia Anhanguera.

*Estagiária sob supervisão



