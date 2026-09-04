Divulgação Chilli Beans enfrenta crise e avalia recuperação judicial; veja

A Chilli Beans pode estar prestes a passar por uma mudança. A empresa, conhecida por sua rede de lojas de óculos e relógios, avalia a possibilidade de entrar com um pedido de recuperação judicial e deve anunciar um novo coCEO na segunda-feira (4), segundo apuração exclusiva do portal NeoFeed.

Divulgação Caito Maia

Quem assume a função é André Dela Togna, que ficará à frente das áreas financeira e de reestruturação. Já o fundador, Caito Maia, deve continuar no comando de marketing, comercial e relacionamento com os franqueados.

Recuperação judicial

De acordo com o jornal NeoFeed, a empresa estaria analisando um pedido de recuperação judicial como alternativa para contornar a situação financeira. Segundo fontes ouvidas pelo veículo, os documentos necessários para dar entrada no processo estariam na mesa de Maia para assinatura. A companhia, ainda não confirmou o eventual pedido.

Documentos citados pelo NeoFeed apontam que a dívida bruta da empresa passou de R$ 216 milhões, em dezembro de 2023, para R$ 290 milhões em 2024, segundo dados não auditados. Fontes ligadas à companhia disseram ao veículo que, no fim do ano passado, o endividamento já estaria próximo de R$ 600 milhões.

O que aconteceu com a empresa?

Em novembro de 2025, a Chilli Beans havia contratado o UBS BB para buscar a venda de uma participação de 30% no negócio.

Caito Maia já afirmou publicamente algumas vezes que a empresa, que possui cerca de 1,3 mil pontos de venda, enfrenta problemas financeiros.

Recentemente, um dos executivos da companhia disse para o Mercado&Consumo que a pandemia, a alavancagem e a pressão dos juros causaram um enorme prejuízo aos cofres da Chilli Beans.

Empresa nega discussão sobre RJ

Em resposta à reportagem da Mercado&Consumo, a Chilli Beans afirmou que não há discussão sobre algum processo de recuperação judicial.

Segundo a empresa, a companhia segue em uma “avançada negociação amigável” com os bancos credores. O objetivo é alongar os prazos de pagamento e reduzir os juros.

Para auxiliar a empresa neste projeto, o executivo André Dela Togna assumirá, no dia 1 de outubro, como vice-presidente da companhia, apoiando operacionalmente o CEO, Caito Maia, que pretende se dedicar cada vez mais aos clientes e franqueados. CEO da Chilli Beans sobre a chegada do novo coCEO ao NeoFeed.

*Estagiária sob supervisão



