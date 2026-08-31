Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Poder Executivo envia proposta de Orçamento para 2027 ao Congresso Nacional

O governo federal enviou ao Congresso Nacional nesta segunda-feira (31) o projeto do Orçamento de 2027, com previsão de salário mínimo de R$ 1.741 no próximo ano.

Se o valor for confirmado, o piso nacional terá aumento de R$ 120 em relação aos atuais R$ 1.621.

Mesmo com a previsão, o trabalhador ainda terá que esperar até o fim do ano para saber qual será o valor oficial do salário mínimo em 2027. Isso acontece porque a inflação acumulada até novembro ainda não é conhecida. Depois da divulgação do índice, o governo poderá atualizar o cálculo.

A previsão é que o novo salário mínimo seja definido em dezembro.

Aumento deve ficar acima da inflação

O valor é o mesmo anunciado pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan , em 24 de agosto, quando o governo concluía o projeto que seria enviado ao Congresso. Antes disso, em abril, o governo trabalhava com uma previsão de R$ 1.717. A nova estimativa aumentou a quantia em R$ 24.

Se o novo salário for fixado em R$ 1.741, o aumento será de aproximadamente 7,4% em relação ao salário deste ano.

Desse total, cerca de 2,3% são um ganho acima da inflação prevista para 2026. Isso acontece não só para compensar a alta dos preços, mas também para aumentar o valor do salário mínimo acima da inflação.

Para chegar ao valor de 2027, o cálculo também considera o desempenho da economia brasileira em 2025. Naquele ano, o PIB, cresceu 2,3%, segundo o IBGE.

O aumento acima da inflação também precisa respeitar um limite de 2,5% definido para as despesas do governo.

Reajuste também afeta benefícios

O salário mínimo não é usado só para definir o piso pago aos trabalhadores. Ele também serve como referência para benefícios como aposentadorias e pensões do INSS pagas no valor de um salário mínimo e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como milhões de pagamentos feitos pela União estão ligados ao salário mínimo, um aumento do piso também aumenta os gastos do governo.

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O que mais está previsto

O projeto enviado ao Congresso ainda apresenta as estimativas de quanto o governo espera arrecadar e quanto poderá gastar em 2027.

A proposta considera inflação de 3,6%, crescimento de 2,46% da economia, taxa básica de juros (Selic) média de 12,53% e dólar médio de R$ 5,22.

O governo ainda prevê um superávit primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, de R$ 18,6 bilhões.

O Orçamento também define os recursos que poderão ir para áreas como saúde, educação, segurança, transporte e infraestrutura.





Congresso ainda precisa votar

O projeto será analisado primeiro pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). Depois, seguirá para votação no Congresso Nacional. Os parlamentares podem fazer mudanças na proposta durante a tramitação e, se o texto for aprovado, será encaminhado para sanção do presidente.

Pela Constituição, o governo deve enviar o projeto do Orçamento ao Congresso até 31 de agosto de cada ano. A previsão é que a votação seja concluída até dezembro.

O Congresso ainda precisa votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. A proposta deveria ter sido analisada até 17 de julho, mas a votação não aconteceu.