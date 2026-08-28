Reprodução/Instagram Amelie Voigt Trejes, herdeira da multinacional WEG

A brasileira Amélie Voigt Trejes, de 21 anos, tornou-se a bilionária mais jovem do mundo, segundo o ranking da Forbes divulgado nesta quinta-feira (27). Com uma fortuna estimada em R$ 6,7 bilhões, a catarinense superou o alemão Johannes von Baumbach, herdeiro da farmacêutica Boehringer Ingelheim, por uma diferença de apenas sete semanas de idade.

Discreta e longe dos holofotes, Amélie faz parte da terceira geração da família Voigt, uma das responsáveis pela criação da WEG, multinacional brasileira especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas. A empresa se tornou uma das mais valiosas da Bolsa de Valores.

A jovem não ocupa cargo executivo na companhia, mas integra o grupo de acionistas que controla a empresa por meio das participações e holdings familiares.

De onde vem a fortuna de Amélie

A maior parte do patrimônio da brasileira está relacionada à participação que ela possui na WEG. Segundo registros societários, Amélie tem 5,28 milhões de ações ordinárias diretamente em seu nome, equivalentes a cerca de 0,126% do capital da empresa.

Ela também possui participações em empresas patrimoniais da família, ao lado dos irmãos Felipe e Pedro Voigt Trejes.

Considerando as participações diretas e indiretas, Amélie controla aproximadamente 106,7 milhões de ações da WEG, o equivalente a cerca de 2,54% do capital da companhia.

A estrutura societária também coloca a jovem dentro do bloco de controle da empresa.

Jovem integra família que controla a WEG

Amélie é descendente de Werner Ricardo Voigt, um dos três fundadores da WEG. A companhia foi criada em 1961, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, junto com Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus.

O nome WEG surgiu justamente das iniciais dos três fundadores.

Décadas depois, a participação das famílias fundadoras permanece relevante na estrutura de controle da multinacional. Os herdeiros estão reunidos na WPA Participações e Serviços, holding que concentra as famílias dos fundadores e detém pouco mais de 50% da WEG.

É por meio dessa estrutura que Amélie e outros integrantes da família participam das decisões estratégicas da companhia.

WEG virou uma ‘fábrica de bilionários’

O sucesso da empresa transformou a família Voigt em uma das mais ricas do Brasil. A concentração das participações acionárias entre os descendentes dos fundadores fez com que vários jovens da família aparecessem entre os bilionários mais novos do país.

Além de Amélie, estão na lista da Forbes sua irmã Lívia Voigt de Assis, de 21 anos, e outros integrantes da família, como Dora Voigt de Assis, de 28 anos, e os irmãos gêmeos Felipe e Pedro Voigt Trejes, ambos de 23 anos.

Felipe e Pedro são irmãos de Amélie e também possuem participações nas estruturas patrimoniais da família.

O fenômeno fez com que a WEG passasse a ser descrita como uma espécie de “fábrica de bilionários”, já que a valorização da empresa aumentou significativamente o patrimônio de diferentes gerações dos acionistas.

O que a WEG fabrica

A empresa fundada em Jaraguá do Sul (SC) começou produzindo motores elétricos, mas ampliou significativamente sua atuação ao longo das décadas.

Atualmente, a WEG fabrica equipamentos e soluções para diferentes áreas da indústria e do setor de energia. O portfólio inclui:

motores elétricos;

geradores;

transformadores;

turbinas;

painéis elétricos;

sistemas de automação industrial;

equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia;

carregadores para veículos elétricos;

tintas industriais e automotivas;

diversos componentes elétricos.

Segundo a companhia, são mais de 1,5 mil linhas de produtos.

A multinacional está presente em 41 países e emprega mais de 45 mil pessoas no mundo.

Como a WEG se tornou tão valiosa

A valorização da WEG ao longo dos anos está diretamente ligada ao crescimento da fortuna dos integrantes das famílias fundadoras.

A empresa deixou de atuar apenas na fabricação de motores elétricos e passou a fornecer soluções para diferentes segmentos industriais e para o setor de energia.

Com a expansão internacional e o crescimento do portfólio, a companhia se consolidou como uma das principais fabricantes globais de equipamentos elétricos.

Esse crescimento também aumentou o valor das participações acionárias mantidas pelas famílias que continuam no bloco de controle.





Amélie é a única brasileira entre os mais jovens?

Não. A ascensão de Amélie ao primeiro lugar ocorre em um ranking que também reúne outros integrantes da própria família.

A brasileira, porém, assumiu o topo por uma diferença mínima de idade em relação a Johannes von Baumbach. O alemão é herdeiro da Boehringer Ingelheim, uma das maiores empresas farmacêuticas privadas do mundo.

A diferença de apenas sete semanas entre os dois mostra como a posição de mais jovem bilionário do planeta pode mudar mesmo entre pessoas da mesma faixa etária.