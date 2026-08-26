Fotos: Liane Gotlib Zaidler Economista Daniella Marques debate desafios econômicos em encontro na Fisesp

Um encontro nesta quarta-feira (26), na Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), debateu temas fundamentais para o futuro do Brasil, como gestão pública, modernização do Estado, segurança jurídica e os desafios no plano econômico.

O evento contou com as presenças de Daniella Marques, economista e ex-secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, e de lideranças e integrantes da comunidade judaica.

Importância do debate

O diretor da Fisesp, Alexandre Borenstein, mediou o bate-papo, que também abordou inovação, inteligência artificial e autonomia econômica das mulheres, com espaço para perguntas e uma conversa para troca de experiências.



A Fisesp constantemente abre espaço para diferentes visões da sociedade brasileira, aspecto destacado pela presidente da entidade, Célia Parnes.

É importante conhecer os caminhos do Brasil, ouvir diferentes olhares e compreender o que cada liderança enxerga para o futuro do país. Estamos muito contentes em receber Daniela e esperamos que seja uma manhã rica de troca de ideias e reflexão para todos presidente da Fisesp, Célia Parnes













Redução de entraves

Daniella Marques atuou no mercado financeiro e no Ministério da Economia, em que participou da reorganização da pasta e de iniciativas para melhoria do ambiente de negócios.



Algumas de suas preocupações externadas no evento foram sobre segurança jurídica, simplificação regulatória e competitividade brasileira. Para Daniela, a produtividade vai crescer se o país eliminar os entraves para quem empreende.

Apesar das dificuldades, a economista entende que o Brasil tem potencial para crescer por reunir, por exemplo, disponibilidade de energia, território e minerais estratégicos. Mas para avançar, o país tem que se preocupar com investimentos em infraestrutura tecnológica e data centers.





Sobre o peso das mulheres no sustento das famílias, Daniela defendeu políticas capazes de aproximar orientação financeira, capacitação profissional e oportunidades de trabalho e empreendedorismo das pessoas que mais precisam.