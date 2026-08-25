Quem procura uma profissão e uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho pode encontrar no Programa Autonomia e Renda uma alternativa para estudar sem pagar e ainda receber apoio financeiro durante a formação; em alguns editais, o benefício pode chegar a R$ 1.158 mensais com o auxílio para alimentação.
O programa oferece cursos técnicos e de qualificação profissional gratuitos, principalmente para áreas ligadas à indústria. Os estudantes selecionados recebem uma bolsa mensal de R$ 660, enquanto mulheres com filhos de até 11 anos e 11 meses podem receber R$ 858.
Além da bolsa, alguns editais também oferecem até R$ 300 por mês para alimentação. Dessa forma, dependendo da oportunidade escolhida, o valor recebido pode chegar a R$ 1.158 mensais.
Como funciona?
O Programa Autonomia e Renda Petrobras criado para ampliar o acesso à formação profissional e ajudar na permanência dos alunos durante os cursos. A iniciativa é realizada em parceria com instituições como Petrobras, Senai, Sesi e Institutos Federais, dependendo do edital e da região.
Para mulheres que tenham filhos de até 11 anos e 11 meses, o valor da bolsa sobe para R$ 858 mensais.
Em alguns casos, também é oferecido um auxílio para alimentação de até R$ 300 por mês. Nesse caso, uma mulher que tenha direito à bolsa de R$ 858 pode chegar a R$ 1.158 mensais.
Para os demais, a soma da bolsa de R$ 660 com o auxílio-alimentação de R$ 300 pode chegar a R$ 960 por mês.
Porém, atenção, os valores e benefícios podem mudar de acordo com o edital. É de extrema importância conferir as regras da turma escolhida antes de fazer a inscrição.
Quem pode participar?
Os cursos são de modalidade gratuita e voltados, prioritariamente, para pessoas com mais de 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Em alguns editais, também são considerados critérios como baixa renda, ausência de vínculo formal de emprego e residência na área de abrangência das operações da Petrobras. As exigências podem mudar de acordo com a formação e a região.
Entre os grupos priorizados pelo programa estão:
- Mulheres;
- Pessoas trans;
- Pessoas pretas e pardas;
- Indígenas;
- Quilombolas;
- Pessoas com deficiência;
- Refugiados e imigrantes.
A seleção dos candidatos é feita por sorteio eletrônico, conforme as regras de cada edital.
Outro ponto importante é a frequência. Para continuar recebendo o benefício, o estudante precisa permanecer matriculado e acompanhar as atividades. Em editais do programa, a frequência mínima exigida é de 75%.
Quem pode receber R$ 858 de auxílio por mês?
O pagamento pode ficar da seguinte forma:
- Bolsa mensal: R$ 858;
- Auxílio-alimentação: até R$ 300;
- Total: até R$ 1.158 por mês.
Quais cursos estão disponíveis?
As formações mudam conforme o edital e a região. O programa oferece cursos técnicos e de qualificação profissional de acordo com a demanda do setor industrial e a estrutura das unidades participantes.
Entre os cursos que já aparecem nas oportunidades do programa estão:
- Almoxarife;
- Técnico em Segurança do Trabalho;
- Técnico em Edificações;
- Técnico em Mecânica;
- Técnico em Soldagem;
- Técnico em Metalurgia;
- Técnico em Automação Industrial;
- Técnico em Eletrotécnica;
- Eletricista Industrial;
- Soldador;
- Caldeireiro;
- Montador de Andaimes;
- Pintor Industrial;
- Isolador Térmico Industrial;
- Operador de Hidrojato;
- Desenhista Mecânico;
- Auxiliar de Serviços Diversos.
Mas atenção: nem todos esses cursos ficam disponíveis ao mesmo tempo. A oferta depende de cada edital.
Como se inscrever na seleção?
Para participar, o candidato deve primeiro conferir os editais disponíveis e escolher o curso de interesse.
Depois, é necessário acessar o formulário indicado no edital e clicar na opção de inscrição. O processo é gratuito.
Durante o cadastro, podem ser solicitados dados e documentos como:
- CPF;
- RG;
- Endereço completo;
- E-mail;
- Telefone para contato;
- Comprovante de escolaridade;
- Comprovante de residência;
- Documentos necessários para comprovar os critérios informados na inscrição.
A inscrição não garante a vaga. Depois do cadastro, os candidatos que atenderem às exigências participam do processo seletivo previsto no edital, que pode ser feito por sorteio eletrônico.
Quais são os requisitos de escolaridade?
A escolaridade exigida depende do curso. É necessário conferir essa informação no edital.
De maneira geral, algumas qualificações profissionais podem exigir Ensino Fundamental I completo, enquanto outras pedem o Ensino Fundamental completo ou o Ensino Médio concluído.
Nos cursos técnicos subsequentes, normalmente é necessário ter concluído o Ensino Médio. Há ainda editais que estabelecem outros critérios de escolaridade ou de trajetória escolar.
Além de oferecer formação profissional gratuita, o Programa Autonomia e Renda tem como objetivo ajudar os alunos a permanecerem nos cursos até a conclusão.
A proposta é facilitar o acesso à qualificação para pessoas que enfrentam dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de entrada no mercado de trabalho.
O programa prevê a oferta de milhares de vagas em diferentes estados e possui editais específicos para cada região. Por isso, as vagas, cursos, datas, valores de alimentação e requisitos podem mudar.
Quem tiver interesse deve acompanhar os editais e conferir todas as regras antes de realizar a inscrição.
*Estagiária sob supervisão