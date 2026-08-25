Divulgação Senai oferece cursos técnicos gratuitos com auxílio de R$ 858 por mês

Quem procura uma profissão e uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho pode encontrar no Programa Autonomia e Renda uma alternativa para estudar sem pagar e ainda receber apoio financeiro durante a formação; em alguns editais, o benefício pode chegar a R$ 1.158 mensais com o auxílio para alimentação.

O programa oferece cursos técnicos e de qualificação profissional gratuitos, principalmente para áreas ligadas à indústria. Os estudantes selecionados recebem uma bolsa mensal de R$ 660, enquanto mulheres com filhos de até 11 anos e 11 meses podem receber R$ 858.

Além da bolsa, alguns editais também oferecem até R$ 300 por mês para alimentação. Dessa forma, dependendo da oportunidade escolhida, o valor recebido pode chegar a R$ 1.158 mensais.

Como funciona?

O Programa Autonomia e Renda Petrobras criado para ampliar o acesso à formação profissional e ajudar na permanência dos alunos durante os cursos. A iniciativa é realizada em parceria com instituições como Petrobras, Senai, Sesi e Institutos Federais, dependendo do edital e da região.

Para mulheres que tenham filhos de até 11 anos e 11 meses, o valor da bolsa sobe para R$ 858 mensais.

Em alguns casos, também é oferecido um auxílio para alimentação de até R$ 300 por mês. Nesse caso, uma mulher que tenha direito à bolsa de R$ 858 pode chegar a R$ 1.158 mensais.

Para os demais, a soma da bolsa de R$ 660 com o auxílio-alimentação de R$ 300 pode chegar a R$ 960 por mês.

Porém, atenção, os valores e benefícios podem mudar de acordo com o edital. É de extrema importância conferir as regras da turma escolhida antes de fazer a inscrição.

Quem pode participar?

Os cursos são de modalidade gratuita e voltados, prioritariamente, para pessoas com mais de 18 anos que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Em alguns editais, também são considerados critérios como baixa renda, ausência de vínculo formal de emprego e residência na área de abrangência das operações da Petrobras. As exigências podem mudar de acordo com a formação e a região.

Entre os grupos priorizados pelo programa estão:

Mulheres;

Pessoas trans;

Pessoas pretas e pardas;

Indígenas;

Quilombolas;

Pessoas com deficiência;

Refugiados e imigrantes.

A seleção dos candidatos é feita por sorteio eletrônico, conforme as regras de cada edital.

Outro ponto importante é a frequência. Para continuar recebendo o benefício, o estudante precisa permanecer matriculado e acompanhar as atividades. Em editais do programa, a frequência mínima exigida é de 75%.

Quem pode receber R$ 858 de auxílio por mês?

O pagamento pode ficar da seguinte forma:

Bolsa mensal: R$ 858;

Auxílio-alimentação: até R$ 300;

Total: até R$ 1.158 por mês.

Quais cursos estão disponíveis?

As formações mudam conforme o edital e a região. O programa oferece cursos técnicos e de qualificação profissional de acordo com a demanda do setor industrial e a estrutura das unidades participantes.

Entre os cursos que já aparecem nas oportunidades do programa estão:

Almoxarife;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico em Edificações;

Técnico em Mecânica;

Técnico em Soldagem;

Técnico em Metalurgia;

Técnico em Automação Industrial;

Técnico em Eletrotécnica;

Eletricista Industrial;

Soldador;

Caldeireiro;

Montador de Andaimes;

Pintor Industrial;

Isolador Térmico Industrial;

Operador de Hidrojato;

Desenhista Mecânico;

Auxiliar de Serviços Diversos.

Mas atenção: nem todos esses cursos ficam disponíveis ao mesmo tempo. A oferta depende de cada edital.

Como se inscrever na seleção?

Para participar, o candidato deve primeiro conferir os editais disponíveis e escolher o curso de interesse.

Depois, é necessário acessar o formulário indicado no edital e clicar na opção de inscrição. O processo é gratuito.

Durante o cadastro, podem ser solicitados dados e documentos como:

CPF;

RG;

Endereço completo;

E-mail;

Telefone para contato;

Comprovante de escolaridade;

Comprovante de residência;

Documentos necessários para comprovar os critérios informados na inscrição.

A inscrição não garante a vaga. Depois do cadastro, os candidatos que atenderem às exigências participam do processo seletivo previsto no edital, que pode ser feito por sorteio eletrônico.

Quais são os requisitos de escolaridade?

A escolaridade exigida depende do curso. É necessário conferir essa informação no edital.

De maneira geral, algumas qualificações profissionais podem exigir Ensino Fundamental I completo, enquanto outras pedem o Ensino Fundamental completo ou o Ensino Médio concluído.

Nos cursos técnicos subsequentes, normalmente é necessário ter concluído o Ensino Médio. Há ainda editais que estabelecem outros critérios de escolaridade ou de trajetória escolar.

Além de oferecer formação profissional gratuita, o Programa Autonomia e Renda tem como objetivo ajudar os alunos a permanecerem nos cursos até a conclusão.

A proposta é facilitar o acesso à qualificação para pessoas que enfrentam dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de entrada no mercado de trabalho.

O programa prevê a oferta de milhares de vagas em diferentes estados e possui editais específicos para cada região. Por isso, as vagas, cursos, datas, valores de alimentação e requisitos podem mudar.

Quem tiver interesse deve acompanhar os editais e conferir todas as regras antes de realizar a inscrição.

*Estagiária sob supervisão



