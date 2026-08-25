Reprodução Lotomania

O concurso nº 3.000 da Dupla Sena e o nº 2.967 da Lotomania, que deveriam ter sido sorteados ontem (24), não aconteceu. Segundo a Caixa Econômica Federal, os concursos foram adiados para esta terça-feira (25).

Os prêmios chegam a. As dezenas começam a ser sorteadas a partir das 11h.

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais. O iG também acompanha os resultados e as informações sobre a premiação.

Como jogar na Lotomania?

Para apostar na Lotomania, basta escolher 50 números e concorrer a prêmios para acertos de 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Também é possível ganhar caso nenhum número seja acertado.

Além da opção de marcar os números no volante, o apostador pode escolher outras formas de participar. Confira:

Surpresinha: o sistema escolhe os números automaticamente; Teimosinha: permite concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos; Aposta-Espelho: cria uma nova aposta com os outros 50 números que não foram escolhidos no jogo original.

O preço da aposta é único e custa R$ 3.

Como jogar na Dupla Sena?

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, o apostador tem duas chances de ganhar, já que são realizados dois sorteios por concurso.

O jogador pode ganhar acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou no segundo sorteio. Para participar, basta escolher de 6 a 15 números dos 50 disponíveis.

Também pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos usando a Teimosinha. Nesta opção, é possível repetir o jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos.

Os valores das apostas variam de acordo com a quantidade de números escolhidos, começando em R$ 3.

Valores dos prêmios

O prêmio total estimado é de:

R$ 17,5 milhões para a Lotomania;

R$ 2 milhões para a Dupla Sena.



Os valores podem variar de acordo com a arrecadação e os resultados dos concursos.

Outros sorteios

Os concursos da Quina, Lotofácil, Dia de Sorte e Super Sete ocorreram normalmente nesta segunda-feira (24). A Caixa Econômica Federal realizou os sorteios às 21h (horário de Brasília).

Confira abaixo os números sorteados no concurso:

Dezenas: 5 - 10 - 17 - 22 - 25 - 28 - 30

Mês da Sorte: Fevereiro

7 acertos: ninguém conseguiu acertar as sete dezenas, e a premiação acumulou para R$ 1 milhão;

ninguém conseguiu acertar as sete dezenas, e a premiação acumulou para R$ 1 milhão; 6 acertos: 73 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.357,26;

73 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.357,26; 5 acertos: 1.484 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

1.484 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25; 4 acertos: 14.969 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

14.969 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5; Mês da Sorte: 39.843 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

*Estagiária sob supervisão



