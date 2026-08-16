Reprodução: Caixa Federal Os apostadores de SC levaram o prêmio da quina





A Mega-Sena sorteia neste domingo (16) prêmio estimado em R$ 38 milhões. As seis dezenas do concurso 3.045 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de hoje (15) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Cidade premiada tem 13,7 mil habitantes

No último concurso, foram sorteados os números 04, 15, 17, 40, 55 e 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

No último dia 11 de agosto, uma única aposta feita em Alvorada D'Oeste, em Rondônia, acertou as seis dezenas e levou R$ 3.077.413,08. A cidade onde saiu o prêmio tem apenas 13.720 habitantes, segundo a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O bilhete vencedor do concurso 3043 foi uma aposta simples, com seis números, registrada presencialmente na Lotérica Alvorada. Não se tratava de bolão.