As terras raras têm movimentado muitas discussões nos últimos anos devido à sua importância estratégica para a indústria tecnológica e energética, incluindo produção de smartphones, carros elétricos, painéis solares e turbinas eólicas.

No Brasil, esses elementos ainda são pouco explorados em comparação a outros países, embora existam grandes reservas em algumas regiões do país, como o estado de Goiás, Minas Gerais e alguns pontos da Amazônia.

O que são as “terras raras”?

Os Elementos Terras Raras ( ETR), conhecidos também apenas por “terras raras”, consistem em um grupo formado por 17 elementos químicos com propriedades similares encontradas em alguns minerais.

Esse grupo engloba 15 elementos dos lantanídeos, além do escândio (Sc) e do ítrio (Y). Entre eles, os mais utilizados pela indústria são os utilizados na produção de ímãs de alto desempenho, como neodímio (Nd), praseodímio (Pr), térbio (Tb) e disprósio (Dy).

Esses elementos costumam aparecer como subprodutos da extração de outros minerais, especialmente em jazidas de nióbio (Nb) e fosfato (PO₄). E embora existam mais de 200 minerais que contêm terras raras, apenas alguns são economicamente viáveis para exploração, como bastnaesita, monazita, xenotímio e loparita.

Apesar do nome, as terras raras não são necessariamente raras na natureza. Elas são consideradas críticos por sua extração e processamento complexos, e pelos benefícios que oferecem. Esses elementos são essenciais para a produção de tecnologias e desenvolvimento de indústrias estratégicas, como as de eletrônica, de energia limpa e de medicina.





Brasil: a segunda maior reserva de terras raras do mundo

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos ( USGS), o Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras de todo o mundo, com 21 milhões de toneladas, o que representa cerca de 23% das reservas/recursos globais. Perdendo apenas para a China que concentra 44 milhões de toneladas.

Outras grandes reservas conhecidas de terras raras estão na Austrália, Rússia e Vietnã. Apesar do tamanho das reservas do encontradas no Brasil, a extração realizada no país é considerada pequena comparada a de outros países.

Em quais lugares do Brasil estão localizadas?

Agência Gov/Reprodução Amostras de materiais em diferentes etapas do processamento da argila iônica até o carbonato de terras raras

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil ( SGB), a maior parte dos recursos de terras raras no Brasil está concentrada, principalmente, nos estados de Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Bahia, além de Sergipe. Esses estados reúnem os principais tipos de depósitos com potencial econômico de ETRs, conforme levantamentos do SGB, da Agência Nacional de Mineração ( ANM) e de estudos técnicos consolidados.

Minas Gerais

Em Araxá (MG) está localizada a única reserva de terras raras oficialmente reconhecida no Brasil, associada a minerais como apatita e calcita presentes em rochas alcalinas.

Já na região de Poços de Caldas (MG), diversas empresas de mineração realizam pesquisas e identificaram recursos estimados em 950 milhões de toneladas, com teor médio de 0,25% de óxidos de terras raras ( TREO).

Estudos do Serviço Geológico do Brasil também apontam ocorrências desses elementos em Tapira (MG), município conhecido por suas mineralizações de fosfato, nióbio e titânio.

Goiás

Goiás se destaca no cenário nacional por abrigar uma mina em operação de elementos terras raras no município de Minaçu (GO), com recursos estimados em cerca de 910 milhões de toneladas.

O empreendimento é o primeiro fora da Ásia a explorar um depósito de argila iônica, tipo de mineralização considerada a principal fonte mundial de terras raras pesadas e reconhecida pelo alto rendimento no processo de extração desses elementos.

Até então, esse tipo de produção era exclusivo da China. Segundo relatório técnico da empresa Serra Verde, de 2015, a mina conta com aproximadamente 22 milhões de toneladas de recursos medidos.

Em Nova Roma (GO), existe um projeto com recursos estimados de 168,1 milhões de toneladas de terras raras. Também há registros desses elementos na região de Catalão (GO) e em outros corpos graníticos localizados na Província Estanífera de Goiás.

Amazonas

No Amazonas, uma das principais ocorrências está no depósito de Seis Lagos, situado a cerca de 64 quilômetros a nordeste de São Gabriel da Cachoeira. Trata-se de um depósito de nióbio com elevadas concentrações de elementos terras raras, com recursos estimados em 43,5 milhões de toneladas. A área, no entanto, integra uma terra indígena legalmente protegida, o que impede qualquer atividade de exploração mineral.

Outro destaque é o depósito de Pitinga, no município de Presidente Figueiredo (AM), reconhecido como um distrito mineiro com diversos bens minerais, tendo a cassiterita como principal produto.

As terras raras ocorrem em minerais como xenotima, gagarinita, niobidatos e fluocerita, sendo a xenotima a mais relevante. Embora seja considerado um dos poucos depósitos com potencial significativo de terras raras pesadas, ainda não há exploração específica voltada para esses elementos.

Bahia

Na Bahia, o Complexo de Jequié abriga um depósito conhecido de bauxita e vem se consolidando como uma importante província mineral, com ocorrências de terras raras de alto teor. No Projeto Pelé, foram identificadas mineralizações com cerca de 11,2% de TREO, associadas a outros minerais, como nióbio, urânio, tântalo, escândio, bauxita e gálio.

Já o Projeto Velhinhas, pesquisado pela Brazilian Rare Earth, apresenta teores ainda mais elevados, que podem chegar a 40,5% de TREO em rochas, além de áreas com rochas alteradas, conhecidas como areais de monazita, com teor de até 7,9% no Projeto Pelé.

Além dessas áreas, há registros de depósitos de monazita em minerais pesados da planície costeira na região de Prado. Historicamente, Cumuruxatiba também se destacou como produtora de monazita no início do século passado. No início do século passado, a região de Cumuruxatiba foi produtora de monazita.

Sergipe

Em Sergipe, no norte do estado, foram identificados depósitos de monazita em minerais pesados em antigos cordões litorâneos e dunas do delta do Rio São Francisco. O projeto, considerado recente, reúne recursos totais estimados em 196 milhões de toneladas, com teor de 0,4% de concentrado de monazita, conforme o padrão JORC.