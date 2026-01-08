Reprodução/freepik Resultado preliminar do Concurso Nacional Unificado sai nesta quinta-feira (8)

O resultado preliminar da avaliação de títulos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ( CPNU 2) será divulgado nesta quinta-feira (8). Essa etapa analisa a formação acadêmica dos candidatos e os classifica de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

Veja também: Governo estuda realizar terceira edição do Concurso Unificado

Os candidatos que discordarem da nota poderão recorrer com um recurso de revisão das avaliações entre os dias 9 e 12 de janeiro. Para realizar o processo basta acessar a área do candidato com Cadastro de Pessoa Física ( CPF) e senha no portal único de serviços digitais do governo federal, o gov.br. Após acessar o site, o candidato deve selecionar a opção “interposição de recursos”.

O CPNU 2, considerado o “Enem dos Concursos” , oferece 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário. Do total, 2.480 vagas são para preenchimento imediato e 1.172 poderão ser ocupadas no curto prazo após a homologação dos resultados, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ( MGI).





Cronograma das próximas etapas do CNU

No período entre os dias 9 e 11 de janeiro, também será reaplicado o procedimento de caracterização de deficiência para candidatos às vagas reservadas a pessoas com deficiência ( PcD). Inicialmente, o processo estava previsto nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025, mas falhas na plataforma de teleatendimento levaram à nova convocação.

Os resultados preliminares dessa etapa serão divulgados em 15 de janeiro, junto com as avaliações das autodeclarações de candidatos às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas. O prazo para recursos desta etapa vai de 16 a 19 de janeiro.

A nota preliminar da prova discursiva e o espelho de correção estarão disponíveis em 23 de janeiro, com recursos podendo ser apresentados nos dias 26 e 27 do mesmo mês. A classificação final deve ser publicada em 20 de fevereiro.