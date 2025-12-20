Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo



A Caixa Econômica Federal realiza a partir das 21h sorteios de diversas modalidades de loteria, incluindo Quina, Mega-Sena, Lotofácil, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária, com prêmios que podem chegar a milhões de reais.

Os sorteios acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a transmissão ao vivo é feita pelo YouTube oficial da Caixa, permitindo que os apostadores acompanhem os números em tempo real.

Além dos prêmios milionários, cada modalidade oferece faixas menores de premiação, garantindo que um grande número de apostadores seja contemplado.

A expectativa é de que a Mega-Sena, por exemplo, tenham dezenas de milhões em jogo, enquanto a Quina oferece milhões em prêmios diários para quem acertar as cinco dezenas.

Como apostar

As apostas podem ser feitas até uma hora antes dos sorteios, nas casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa. Os valores mínimos para cada modalidade são:

Quina: R$ 2,50

Mega‑Sena: R$ 5

Lotofácil: R$ 3

Timemania: R$ 3,50

Dia de Sorte: R$ 2,50

+Milionária: R$ 6

Quina

Escolha de 5 a 15 números entre 80 disponíveis. Premiação para 2 a 5 acertos. Sorteios de segunda a sábado.

Concurso: 6908

Prêmio estimado: R$ 7.499.297,10

Resultado:

Dezenas sorteadas: 58 - 10 - 42 - 72 - 01

Mega-Sena

Escolha de 6 a 15 números entre 60 disponíveis. Prêmio principal para 6 acertos; há premiação também para 4 ou 5 acertos. Sorteios às quartas e sábados.

Concurso: 2954

Prêmio estimado: R$ 64.070.521,29

Resultado:

Dezenas sorteadas: 37 - 01 - 42 - 44 - 39 - 09



Lotofácil

Escolha de 15 a 20 números entre 25 disponíveis. Premiação para 11 a 15 acertos. Sorteios de segunda a sábado.

Concurso: 3568

Prêmio estimado: R$ 1.800.000,00

Resultado:

Dezenas sorteadas: 10 - 08 - 06 - 24 - 18 - 20 - 19 - 13 - 22 - 01 - 11 - 02 - 05 - 04 - 07

Timemania

Escolha de 10 números entre 80 disponíveis e um Time do Coração. Premiação para 3 a 7 acertos e acerto do time. Sorteios às terças, quintas e sábados.

Concurso: 2334

Prêmio estimado: R$ 70.000.000,00

Resultado:

Dezenas sorteadas: 27 - 44 - 42 - 47 - 52 - 04 - 36

Time do Coração: 29 - Coritiba/PR

Dia de Sorte

Escolha de 7 números entre 31 disponíveis e um Mês da Sorte. Premiação para 4 a 7 acertos, além do mês. Sorteios às terças, quintas e sábados.

Concurso: 1155

Prêmio estimado: R$ 2.000.000,00

Resultado:

Dezenas sorteadas: 19 - 14 - 13 - 07 - 08 - 28 - 02

Mês da Sorte: 10 - Outubro





+Milionária

Escolha de 6 números entre 50 disponíveis e 2 trevos entre 6. Prêmio principal para acerto total. Sorteios às quartas e sábados.

Concurso: 313

Prêmio estimado: R$ 13.500.000,00

Resultado:

Dezenas sorteadas: 33 - 09 - 49 - 11 - 22 - 34

Trevos sorteados: 02 - 03