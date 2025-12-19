A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (19), o sorteio do concurso 6907 da Quina, com prêmio estimado em R$ 6,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.
Não houve apostas ganhadoras e o prêmio acumulou em R$ 7,5 milhões para o sorteio deste sábado (20);
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
66-58-23-41-46
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 11.016,43
3 acertos
2.947 apostas ganhadoras, R$ 138,84
2 acertos
77.242 apostas ganhadoras, R$ 5,29
Como jogar na Quina
Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.
Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.
O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.
Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.
O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.
Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (12)
Lotofácil - concurso 3567
Prêmio estimado em R$ 5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
01-02-18-25-04-09-20-08-19-12-14-10-24-15-11
6 ganhadores
ITAPIPOCA/CE
BRASILIA/DF
SENADOR LA ROCQUE/MA
COXIM/MS
JOAO PESSOA/PB
JOINVILLE/SC
Premiação
15 acertos
6 apostas ganhadoras, R$ 711.327,92
14 acertos
586 apostas ganhadoras, R$ 1.380,66
13 acertos
16198 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
179568 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
926569 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Lotomania - concurso 2864
Prêmio estimado em R$ 4,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
40-77-84-01-04-37-22-81-73-71-18-23-32-42-17-15-96-79-98-99
Acumulou em R$ 5.5 milhões
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 48.750,80
18 acertos
70 apostas ganhadoras, R$ 2.176,37
17 acertos
586 apostas ganhadoras, R$ 259,97
16 acertos
3961 apostas ganhadoras, R$ 38,46
15 acertos
14568 apostas ganhadoras, R$ 10,45
0 acertos
Não houve acertador
Dupla sena - concurso 2901
Prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
Confira as dezenas sorteadas:
1º sorteio - 16-41-21-03-28-19
2º sorteio - 42-39-50-38-37-40
Acumulou em R$ 3,7 milhões
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras R$ 3.077,13
4 acertos
722 apostas ganhadoras R$ 97,41
3 acertos
12.672 apostas ganhadoras R$ 2,77
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
5 apostas ganhadoras R$ 11.077,68
4 acertos
543 apostas ganhadoras R$ 129,52
3 acertos
10.722 apostas ganhadoras R$ 3,27
Super sete - concurso 787
Prêmio estimado em R$ 700 mil
Confira as dezenas sorteadas:
Coluna 1 - 8
Coluna 2 - 9
Coluna 3 - 2
Coluna 4 - 2
Coluna 5 - 7
Coluna 6 - 0
Coluna 7 - 3
Acumulou em R$ 800 mil
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 20.680,91
5 acertos
21 apostas ganhadoras, R$ 1.406,86
4 acertos
363 apostas ganhadoras, R$ 81,38
3 acertos
3.569 apostas ganhadoras, R$ 6,00