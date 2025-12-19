Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (19), o sorteio do concurso 6907 da Quina, com prêmio estimado em R$ 6,5 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Não houve apostas ganhadoras e o prêmio acumulou em R$ 7,5 milhões para o sorteio deste sábado (20);

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

66-58-23-41-46

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 11.016,43

3 acertos

2.947 apostas ganhadoras, R$ 138,84

2 acertos

77.242 apostas ganhadoras, R$ 5,29

Como jogar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20.

Confira os demais sorteios desta noite de sexta-feira (12)

Lotofácil - concurso 3567

Prêmio estimado em R$ 5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

01-02-18-25-04-09-20-08-19-12-14-10-24-15-11

6 ganhadores

ITAPIPOCA/CE

BRASILIA/DF

SENADOR LA ROCQUE/MA

COXIM/MS

JOAO PESSOA/PB

JOINVILLE/SC



Premiação

15 acertos

6 apostas ganhadoras, R$ 711.327,92

14 acertos

586 apostas ganhadoras, R$ 1.380,66

13 acertos

16198 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

179568 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

926569 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Lotomania - concurso 2864

Prêmio estimado em R$ 4,5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

40-77-84-01-04-37-22-81-73-71-18-23-32-42-17-15-96-79-98-99

Acumulou em R$ 5.5 milhões

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 48.750,80

18 acertos

70 apostas ganhadoras, R$ 2.176,37

17 acertos

586 apostas ganhadoras, R$ 259,97

16 acertos

3961 apostas ganhadoras, R$ 38,46

15 acertos

14568 apostas ganhadoras, R$ 10,45

0 acertos

Não houve acertador

Dupla sena - concurso 2901

Prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Confira as dezenas sorteadas:

1º sorteio - 16-41-21-03-28-19

2º sorteio - 42-39-50-38-37-40

Acumulou em R$ 3,7 milhões

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras R$ 3.077,13

4 acertos

722 apostas ganhadoras R$ 97,41

3 acertos

12.672 apostas ganhadoras R$ 2,77

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 11.077,68

4 acertos

543 apostas ganhadoras R$ 129,52

3 acertos

10.722 apostas ganhadoras R$ 3,27

Super sete - concurso 787

Prêmio estimado em R$ 700 mil

Confira as dezenas sorteadas:

Coluna 1 - 8

Coluna 2 - 9

Coluna 3 - 2

Coluna 4 - 2

Coluna 5 - 7

Coluna 6 - 0

Coluna 7 - 3



Acumulou em R$ 800 mil

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 20.680,91

5 acertos

21 apostas ganhadoras, R$ 1.406,86

4 acertos

363 apostas ganhadoras, R$ 81,38

3 acertos

3.569 apostas ganhadoras, R$ 6,00