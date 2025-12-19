Reprodução PIB do Brasil

O IBGE divulgou nesta sexta-feira (19) o ranking do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios brasileiros, com dados referentes ao ano de 2023. O levantamento mostra como a riqueza produzida no país segue concentrada em um número reduzido de cidades.

Os dados apresentam o desempenho econômico das cidades e permitem comparar a participação de cada município na economia nacional. Segundo o instituto, apenas 25 municípios foram responsáveis por 34,2% de todo o PIB brasileiro no período analisado, enquanto 100 cidades concentraram 52,9% da produção de bens e serviços do país.

O levantamento reúne informações sobre a atividade econômica local, considerando setores como indústria, serviços e agropecuária. O estudo integra a publicação PIB dos Municípios 2022-2023 e foi elaborado em parceria com órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

O ranking é utilizado como referência para análises sobre desenvolvimento econômico e planejamento de políticas públicas. Na liderança permanecem São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que ocupam as primeiras posições desde o início da série histórica, em 2002, embora tenham perdido participação relativa ao longo dos anos.

"Esse resultado contribuiu para a desaceleração da desconcentração econômica do país. A participação no PIB nacional dos 5.543 municípios que não são capitais recuou de 72,5% em 2022 para 71,7% em 2023, enquanto os 27 municípios de capital expandiram de 27,5% para 28,3% no mesmo período. O ano de 2022 marcou a menor participação das capitais", citou o IBGE.

Os dados divulgados pelo IBGE permitem comparar o desempenho econômico dos municípios ao longo do tempo e identificar mudanças na participação das cidades na economia nacional. Em 2023, o crescimento do setor de serviços impulsionou principalmente as capitais, enquanto municípios dependentes da extração de petróleo e da indústria de transformação registraram perda de participação no PIB. O levantamento também revela fortes desigualdades no PIB per capita entre as cidades brasileiras.



