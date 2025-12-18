Reprodução/IBGE Trabalhadores do IBGE





O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento autorizaram o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar temporariamente 39.108 pessoas para atuar na realização do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2025 e do Censo da População em Situação de Rua.

Segundo a portaria, as oportunidades são para diferentes funções, que vão desde atividades técnicas a supervisão. Confira a distribuição das vagas:

Analista Censitário: 1.020

Recenseador: 27.330

Agente Censitário Supervisor: 4.143

Agente Operacional Regional: 1.286

Agente Censitário Regional: 1.286

Agente Censitário Administrativo: 1.432

Agente Censitário de Informática: 1.446

Agente Censitário de Qualidade: 1.165



Previsão para edital

Além disso, conforme a normativa, os interessados serão avaliados mediante seleção simplificada. O processo será definido pelo IBGE, como também "as leis e os regulamentos que tratem sobre políticas de reserva de vagas em processos seletivos simplificados e assegurar que as ações e os procedimentos previstos no certame estejam alinhados ao alcance da efetividade de tais políticas".

Ademais, a definição da remuneração será de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), seguindo o que está previsto no inciso II do art. 7º da Lei nº 8.745, de 1993.

A portaria, assinada pelos ministras Esther Dweck e Simone Tabet, salienta que o prazo para publicação do edital é de até seis meses, contados a partir da publicação do documento.



