O que antes era apenas um doce popular, uma bolsa acessível ou um prato de vidro comum hoje pode alcançar valores de luxo após ganhar visibilidade nas redes sociais. O fenômeno, impulsionado por influenciadores digitais, têm transformado itens simples em objetos de desejo e elevando seus preços a patamares considerados abusivos por muitos consumidores. Um dos exemplos mais emblemáticos é o chamado Morango do Amor, que ganhou versões vendidas por valores que ultrapassam os R$2 mil.

Em entrevista ao Portal iG, o economista Fernando Moulin, CEO & Founder do Polaris Group, professor e especialista em digital e experiência do cliente, explicou que esse movimento está diretamente ligado à chamada economia da atenção. “A gente vive a era do marketing da atenção. As pessoas têm um tempo limitado, uma oferta infinita de produtos e passam grande parte do dia nas redes sociais, se informando e se relacionando com influenciadores”, afirmou.

Segundo ele, os criadores de conteúdo construíram comunidades capazes de direcionar o consumo em larga escala. “Esses influenciadores formaram audiências que, de uma forma ou de outra, influenciam o que as pessoas compram. Às vezes é publicidade explícita, às vezes é muito disfarçada, e em outros casos é algo que o influenciador realmente gostou”, disse. Para Moulin, é nesse ponto que ocorre a virada de chave. “Aquilo que era comum passa a ser visto como item de luxo, desejável, objeto de atenção daquela audiência.”

O Morango do Amor ilustra esse processo de forma clara. Tradicionalmente vendido a preços populares, o doce ganhou versões sofisticadas, com embalagens de luxo, personalização e apelo visual. Em São Paulo, uma caixa com apenas oito unidades chegou a ser comercializada por cerca de R$2.100. “O mecanismo é o mesmo da indústria do luxo. Quanto mais exclusivo e mais caro, mais desejável o item se torna”, explicou o economista. “As pessoas querem exclusividade, querem mostrar pertencimento a um grupo.”

Para Fernando Moulin, não é correto definir esse processo como uma distorção de valor. “O valor de qualquer produto é percepção. Ele vale aquilo que o consumidor está disposto a pagar”, afirmou. “Se as pessoas pagam mais por algo que custa pouco para ser produzido, o marketing cumpriu o papel dele, que é tangibilizar valor.” Na prática, segundo ele, é o próprio consumidor quem legitima o preço ao aceitar pagar.

Esse modelo de negócio beneficia todos os envolvidos. “Todo mundo lucra. O produtor vende mais, o influenciador monetiza a audiência e a plataforma ganha tráfego e publicidade”, destacou. Antes, segundo o economista, uma marca precisaria investir pesado em televisão para alcançar milhões de pessoas. Hoje, basta estar no perfil certo.

O fenômeno não se limita aos alimentos. Na moda, roupas e acessórios comuns se tornam peças “hype” e passam a ser revendidos por valores muito acima do original.

No mercado de itens antigos, objetos considerados ultrapassados ressurgem como artigos de desejo. Um exemplo são os pratos de vidro Duralex, que por décadas foram sinônimo de item simples de cozinha e hoje aparecem em lojas especializadas e marketplaces por preços elevados, impulsionados pela estética retrô e pela onda de nostalgia nas redes.

Sobre o destino dessas tendências, Moulin é direto. “Alguns produtos viram clássicos, outros simplesmente desaparecem quando o hype acaba”, afirmou. Ele cita o caso da paleta mexicana, que viveu um período de enorme popularidade e depois praticamente saiu do mercado. “Quem comprou porque gostava de verdade vai continuar usando. Quem comprou só por impulso, pode se frustrar quando aquilo deixa de estar em evidência.”

Para o economista, a nostalgia também alimenta esse ciclo. “Hoje existe uma tendência muito forte de buscar referências do passado para lidar com as incertezas do presente e do futuro”, explicou. Nesse contexto, produtos antigos retornam ao mercado com novos significados e preços inflacionados.

Em um cenário em que um doce pode custar milhares de reais e um prato de vidro pode virar artigo de luxo, o consumo deixa de ser apenas uma relação entre necessidade e preço e passa a refletir status, identidade e pertencimento. A engrenagem da economia da atenção segue girando rápido, criando novos desejos e novos símbolos de ostentação.

Enquanto influenciadores seguem ditando tendências e transformando o ordinário em objeto de luxo, cresce também o debate sobre até que ponto o consumidor está pagando pelo produto ou apenas pelo símbolo que ele representa. Entre o desejo de pertencimento e a busca por diferenciação, o simples continua ficando cada vez mais caro.