Os Correios decidiram prorrogar até o dia 15 de dezembro as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2025/2026, documento que estabelece regras entre a empresa e a entidade sindical de trabalhadores. A informação foi confirmada pela estatal ao Portal iG por meio de nota.

Além disso, anunciou que, na próxima terça-feira (9), a empresa deve dar continuidade as reuniões para tratar do assunto.

De acordo com os Correios, todos os direitos seguem garantidos durante o período, com exceção do §2º da cláusula 55 (VA/VR), e explica que isso acontece porque “o crédito extra previsto nessa cláusula já foi totalmente pago, dentro do prazo, sem nenhum prejuízo para as trabalhadoras e trabalhadores”.

A negociação coletiva acontece em um cenário em que a estatal atravessa um momento financeiro crítico, com projeções de prejuízo que podem chegar aos R$ 10 bilhões em 2025 e R$ 23 bilhões em 2026.

Diante da crise, a empresa prepara um plano de recuperação financeira, que inclui cortes de gastos e a busca por um empréstimo de R$ 20 bilhões, com aval da União.

Para a reunião da próxima terça, os Correios afirmam que vão apresentar "propostas objetivas sobre cláusulas econômicas, benefícios e pontos importantes da operação, como distribuição domiciliária e redimensionamento da carga".

E complementaram dizendo que “o cenário financeiro da empresa exige cuidado e decisões que garantam a continuidade dos serviços”.

A estatal ainda alerta que uma greve de trabalhadores afetaria a todos: "Uma paralisação agora poderia agravar a situação e trazer impactos para todos, empresa, trabalhadores e população".