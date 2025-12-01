MICHEL EULER Pintura rara é descoberta e vendida por R$ 18 milhões

Um quadro há muito tempo considerado perdido do pintor flamengo do período barroco Peter Paul Rubens foi arrematado por quase 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) em um leilão realizado na França. A peça foi vendida por 2,94 milhões de euros pela casa de leilões Osenat, em Versailles, valor acima da estimativa inicial, que variava entre 1 milhão e 2 milhões de euros. As informações são da Speigel Kultur.

A obra retrata Jesus crucificado diante de um céu de tempestade escuro, tendo ao fundo a cidade iluminada de Jerusalém. A pintura mede aproximadamente 106 centímetros por 73 centímetros e, segundo Jean-Pierre Osenat, diretor da casa de leilões, foi produzida em 1613, período considerado o auge criativo de Rubens.

Reprodução Peter Paul Rubens





“É o início da pintura barroca: Cristo na cruz aparece isolado, luminoso e nitidamente destacado contra um céu sombrio e ameaçador”, explicou Osenat, destacando as características marcantes do movimento artístico presentes na composição.

O quadro foi descoberto em 2024 durante a catalogação do acervo de uma mansão em Paris que estava sendo preparada para venda. Após a descoberta, a autenticidade foi confirmada pelo especialista alemão Nils Büttner, presidente do Centrum Rubenianum, de Antuérpia, referência mundial nos estudos sobre Rubens.





Para atestar a originalidade da obra, especialistas recorreram a exames de raio X e análises detalhadas dos pigmentos utilizados na pintura. De acordo com a casa de leilões, o quadro encontra-se em excelente estado de conservação, o que contribuiu para o alto valor alcançado no pregão.

A venda reacende o interesse por obras desaparecidas de grandes mestres do barroco e mostra como descobertas inesperadas ainda podem surpreender o mercado de arte internacional.