Uma pintura do século XVII, encontrada em um sótão por Kaja Veilleux, fundadora da Thomaston Place Auction Galleries, foi vendida por US$ 1,4 milhão em Thomaston, Maine, nos Estados Unidos, estabelecendo um novo recorde de leilão no estado. As informações são do USA Today.

A obra, intitulada “Retrato de uma menina” e atribuída a Rembrandt Harmenszoon van Rijn, foi arrematada pelo maior lance na casa de leilões de Thomaston, no sul do Maine. O retrato mostra uma jovem com trajes holandeses tradicionais e um colarinho branco, exibindo uma expressão serena.

Kaja Veilleux fez a “descoberta única na vida” em um sótão de Camden, a cerca de 19 quilômetros da casa de leilões. “Muitas vezes entramos às cegas em visitas domiciliares, sem saber o que encontraremos,” afirmou Veilleux em comunicado à imprensa.

Em 1970, o “Retrato de uma menina” foi exibido pelo Museu de Arte da Filadélfia em uma moldura esculpida à mão, conforme informado pela Thomaston Place.

Durante o leilão de 24 de agosto, a pintura atraiu licitantes internacionais, com a oferta final alcançando US$ 1,4 milhão após disputas acirradas entre três participantes. Zebulon Casperson, anfitrião do leilão, expressou surpresa e satisfação: “De todos os lances telefônicos com os quais já lidei, nunca imaginei que ajudaria a fechar um negócio de mais de um milhão de dólares. É uma sensação de vitória compartilhada.”

Veilleux comentou que a pintura foi descoberta durante uma visita de rotina à casa, que estava repleta de outras peças valiosas. “Foi no sótão, entre pilhas de arte, que encontramos esse retrato notável,” disse ela a revista Fortune.

