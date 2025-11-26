Paulo Pinto/Agência Brasil Agentes de saude da cidade de São Paulo em ação com drone em prédios abandonados





A aprovação da aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias pelo Senado, nesta terça-feira (25), impulsiona múltiplas oportunidades de ingresso na carreira, com dezenas de prefeituras em todas as regiões do país com concursos em andamento.

O projeto, que garante benefícios como integralidade e paridade, segue para análise da Câmara dos Deputados.

As vagas dos editais abertos no momento são ofertadas em municípios dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Goiás, Paraíba, Rondônia, Pará, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Tocantins.

Muitos dos editais abertos concentram as inscrições entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026.

O que fazem os agentes de saúde

Esses profissionais são fundamentais para a saúde pública, atuando como uma ponte entre a comunidade e o sistema.

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) trabalha na prevenção de doenças e promoção da saúde, realizando visitas domiciliares regulares.

O profissional acompanha gestantes, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, verifica a situação vacinal e leva informações sobre cuidados em saúde para as famílias, sempre sob a supervisão da equipe de saúde da família.

Já o Agente de Combate às Endemias (ACE) foca no controle de doenças transmitidas por vetores, como mosquitos e roedores.

Suas atividades incluem vistoria de imóveis para eliminar focos, aplicar larvicidas, orientar a população sobre medidas de prevenção e notificar casos suspeitos de doenças como dengue, leishmaniose e doença de Chagas.

Piso salarial deve subir em 2026

A perspectiva financeira para a categoria também é positiva. Diferente de outras profissões que dependem de projetos de lei para ter reajustes, os ACS e ACE têm seu piso salarial garantido por lei em dois salários mínimos.

Com o valor projetado para o salário mínimo nacional em 2026 sendo de R$ 1.631,00, o piso desses agentes deve subir automaticamente para R$ 3.262,00.

Esse reajuste representa um aumento de 7,44% sobre o piso atual de R$ 3.036,00, baseado no salário mínimo de 2025.

Matérias que caem nos concursos

Os editais cobram geralmente conhecimentos específicos como o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo suas leis orgânicas (Lei nº 8.080/1990) e princípios.

É essencial dominar as atribuições previstas na Lei nº 11.350/2006, que regulamenta a profissão, e entender a Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Além disso, costumam ser cobrados temas como saúde da mulher, da criança e do idoso, vigilância em saúde e noções de primeiros socorros.

As provas também incluem Língua Portuguesa, com interpretação de texto e gramática, e Raciocínio Lógico.





Onde se inscrever para as vagas

Em Minas Gerais, municípios como Matias Barbosa, São Miguel do Anta, Galiléia, Itueta, Baldim, Moeda e Queluzito têm inscrições abertas até janeiro e fevereiro de 2026.

No estado de São Paulo, cidades como Pereira Barreto, Ribeirão Grande e Salto de Pirapora também oferecem oportunidades.

A região Sul concentra várias seleções, com destaque para Santa Catarina, em cidades como Campos Novos, Angelina, Major Vieira, Blumenau e Nova Trento.

No Paraná, prefeituras como Nova Santa Rosa e Santa Amélia abriram concursos.

O Rio Grande do Sul também tem vagas, por exemplo, em Santa Bárbara do Sul.

As regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte não ficam de fora. Há processos seletivos em andamento em estados como Pernambuco (Nazaré da Mata), Goiás (Planaltina), Pará (Viseu) e Rondônia (Alta Floresta D'Oeste), entre outros.

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de inscrição de cada edital.