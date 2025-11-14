dinheiro porquinho
FreePik
dinheiro porquinho

O dólar fechou a sexta-feira (14) em R$ 5,29, o que representa estabilidade em relação ao dia anterior.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, terminou o pregão em alta de 0,37%, com 157.738,69 pontos.

O resultado foi influenciado, segundo informações da B3, pelo  avanço nas negociações do tarifaço  com os Estados Unidos. No dia anterior, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que o Brasil apresentou uma proposta provisória ao governo dos EUA, que deve responder nos próximos dias.

Outro fator a influenciar a alta do Ibovespa, ainda de acordo com a B3, foi a alta das ações da Petrobras, que acompanharam os preços do petróleo no mercado internacional. 

Nos Estados Unidos, o clima também foi de cautela. O Dow Jones caiu 0,65%; o S&P 500 recuou 0,05%; e o Nasdaq teve alta de 0,13%

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2025-11-14/ibovespa-fecha-alta-dolar-mantem-estabilidade.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes