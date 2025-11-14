FreePik dinheiro porquinho

O dólar fechou a sexta-feira (14) em R$ 5,29, o que representa estabilidade em relação ao dia anterior.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, terminou o pregão em alta de 0,37%, com 157.738,69 pontos.

O resultado foi influenciado, segundo informações da B3, pelo avanço nas negociações do tarifaço com os Estados Unidos. No dia anterior, o chanceler brasileiro Mauro Vieira disse que o Brasil apresentou uma proposta provisória ao governo dos EUA, que deve responder nos próximos dias.

Outro fator a influenciar a alta do Ibovespa, ainda de acordo com a B3, foi a alta das ações da Petrobras, que acompanharam os preços do petróleo no mercado internacional.

Nos Estados Unidos, o clima também foi de cautela. O Dow Jones caiu 0,65%; o S&P 500 recuou 0,05%; e o Nasdaq teve alta de 0,13%

