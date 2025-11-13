Reprodução/Embaixada do Brasil em Washington Mauro Vieira e Marco Rubio, em Washington

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse nesta quinta-feira (13) que apresentou uma proposta provisória aos Estados Unidos sobre o tarifaço, durante o encontro com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

A expectativa do governo brasileiro é que a resposta possa vir ainda nos próximos dias.

Vieira fez uma breve declaração à imprensa, após reunião com Rubio, em Washington, D.C.



Os dois estiveram reunidos por cerca de uma hora para discutir o avanço das negociações sobre o tarifaço imposto aos produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump.



Ainda de acordo com Vieira, Rubio relatou que conversou com Trump sobre a reunião desta quinta e o presidente teria expressado sua vontade de resolver rapidamente a questão.

Segundo Rubio, Trump tem a intenção de manter boa relação com o Brasil e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao ser questionado por jornalistas, Mauro Vieira informou que a proposta brasileira foi apresentada em uma reunião técnica com o representante comercial da Casa Branca, Jamieson Greer, no início do mês.





Em seguida, revelou que a intenção é firmar um acordo provisório, em que haja a suspensão das tarifas, por até três meses, enquanto as negociações de um acordo comercial definitivo entre as partes são concluídas.



Sem dar mais detalhes, ele disse que espera uma resposta dos Estados Unidos ainda para amanhã ou semana que vem.

"Acho que pode demorar de dois a três meses um acordo definitivo. Mas vamos aguardar. De qualquer forma, é uma importante demonstração do interesse do governo americano de solucionar as pendência e se aproximar do Brasil", disse Vieira.



