Dan Dotson Homem compra depósito por R$ 2,7 mil e acha R$ 40 milhões em cofre

Comprar um espaço de armazenamento costuma ser apenas uma forma barata de guardar itens que não cabem em casa ou manter lembranças antigas. Mas, para um comprador nos Estados Unidos, uma aposta de apenas US$ 500 (R$ 2.700) virou uma história digna de reality show.

O homem encontrou milhões de dólares em dinheiro vivo dentro de um cofre esquecido. O caso foi contado por Dan Dotson, leiloeiro e estrela do programa “Storage Wars”, do canal A&E.

Em um vídeo publicado online, Dotson relatou ter sido abordado por uma mulher que queria compartilhar a experiência de um amigo que havia arrematado uma unidade leiloada por ele. Dentro do local, o comprador encontrou um cofre que ninguém conseguia abrir.

Dan Dotson Homem compra depósito por R$ 2,7 mil e acha R$ 40 milhões em cofre





O primeiro especialista falhou, mas o segundo contratado teve sucesso e revelou o inesperado: US$ 7,5 milhões (R$ 40,6 milhões) em espécie.

Dan e sua esposa, Laura, disseram acreditar que a fortuna poderia ter origem duvidosa.

“O cartão de crédito ficou ruim, acabou, a pessoa se mudou, talvez tenha ido para a prisão… ninguém sabe”, especulou Laura. Apesar da descoberta impressionante, a história tomou outro rumo rapidamente.

Quando os antigos donos souberam do dinheiro, entraram em contato com o novo proprietário. Segundo Dotson, eles ofereceram inicialmente US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões) para recuperar o montante.

This unit sells for 500 bucks, buyer finds 7.5 million cash, attorney reaches out on behalf of the previous owner & nicely offers 1.2 million dollars back in return for all money back.

What would you do?

New #StorageWars @aetv

Nov 7th 10/9c @storageauctnet @paytheladylaura pic.twitter.com/8UXJ1xvXkz — Dan Dotson on A&E (@auctionguydan) November 5, 2018





A proposta depois subiu para US$ 1,2 milhão (R$ 6,5 milhões). Ao final, houve acordo: o comprador ficou com quase US$ 1,5 milhão (R$ 8,1 milhões) de lucro sobre um investimento de apenas US$ 500.

Dotson afirma que também teria aceitado a oferta.

“Não parece dinheiro limpo, e eu não gostaria de descobrir até onde os donos iriam para recuperá-lo. US$ 7,5 milhões é muito dinheiro… mas também dá muito trabalho para fugir”, comentou.





Embora essa descoberta não tenha aparecido em “Storage Wars”, o programa já registrou outras histórias impressionantes. No terceiro ano da atração, Darrell “The Gambler” Sheets investiu US$ 3.600 (R$ 19,5 mil) em uma unidade e encontrou dezenas de obras do renomado artista mexicano Frank Gutiérrez.

Consultado por um especialista, Sheets descobriu que as pinturas poderiam valer US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão), transformando mais uma aposta modesta em uma fortuna inesperada.