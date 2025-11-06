FreePik Concurso

A Caixa Econômica Federal confirmou que o novo edital do concurso público da instituição será divulgado na próxima sexta-feira (7). A informação foi publicada no portal oficial do banco.

A Fundação Cesgranrio será a responsável pela organização do certame, que oferecerá 184 vagas de nível superior em diferentes áreas técnicas, com oportunidades para engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho.

Distribuição das vagas

Arquiteto: 36 vagas

Engenheiro Civil: 103 vagas

Engenheiro Elétrico: 13 vagas

Engenheiro Mecânico: 5 vagas

Engenheiro de Segurança: 3 vagas

Médico do Trabalho: 24 vagas

O edital também prevê reserva de cotas: 5% das oportunidades serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD), 25% a candidatos negros, 3% a candidatos indígenas e 2% a candidatos quilombolas.

Carga horária e remuneração

Segundo a Caixa, os cargos de arquiteto e engenheiro terão jornada de 8 horas diárias (40 horas semanais), com salário inicial de R$ 14.915,00. Já o cargo de médico do trabalho terá jornada de 6 horas por dia (30 horas semanais) e remuneração inicial de R$ 11.186,00.

Além do salário, os aprovados contarão com benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Etapas do concurso

Os candidatos passarão por provas objetivas, discursivas e de títulos. O cronograma preliminar já foi divulgado pela instituição:

Publicação do edital: 07/11/2025

Inscrições: 07/11 a 08/12/2025

Provas: 01/02/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026

Verificação de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/04/2026

Divulgação do resultado final: 26/05/2026





O novo concurso reforça o plano da Caixa de ampliar o quadro técnico em áreas estratégicas, com ênfase em infraestrutura, engenharia e saúde ocupacional.

O edital completo, com todas as regras e conteúdos programáticos, estará disponível a partir desta sexta-feira (7) no site oficial da Caixa Econômica Federal.