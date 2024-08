Bruno Peres/Agência Brasil O resultado do concurso para as vagas de nível superior está previsto para ser divulgado em 19 de agosto

A Caixa divulgou o resultado do concurso público de 2024 para as vagas de nível médio nesta terça-feira (6). O resultado está disponível no site da Fundação Cesgranrio , e no Diário Oficial da União .

A partir da divulgação do resultado e da homologação do concurso, os participantes podem ser convocados a qualquer momento dentro do prazo de 12 meses. Além disso, ele pode ser prorrogado uma vez por igual período, segundo a necessidade da Caixa.

Ao todo, são 4 mil vagas de nível médio e 50 de nível superior, distribuídas por todos os estados brasileiros - incluindo o Distrito Federal. Segundo a Caixa, mais de 1,2 milhão de candidatos se inscreveram para as seguintes oportunidades:

Nível médio

Técnico Bancário Novo (1,6 mil vagas)

Técnico Bancário Novo para a área de TI (1,6 mil vagas)

Cadastro reserva (800 vagas)

Nível superior

Médico do Trabalho (28 vagas, sendo 5 para cadastro reserva)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (22 vagas, 5 para cadastro reserva)

Nesta terça, apenas o resultado para as vagas de nível médio foi disponibilizado. O resultado do concurso para as vagas de nível superior está previsto para ser divulgado em 19 de agosto.

Gaúchos prestam o concurso em 29 de setembro

Devido à situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, a aplicação do concurso foi adiada para o dia 29 de setembro.

