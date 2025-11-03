Reprodução Mais de 1.600 empresas participam da edição de 2025

A 34ª edição do Feirão Limpa Nome, promovida pela Serasa, começou nesta segunda-feira (3) e segue até o dia 30. O mutirão nacional tem o objetivo de facilitar a renegociação de dívidas de consumidores, com descontos que podem chegar a 99% e parcelamentos em até 72 vezes.

Segundo a Serasa, o pagamento via Pix pode resultar na retirada das restrições do CPF em até 24 horas — ou imediatamente, em alguns casos.

Mais de 1.600 empresas participam da edição deste ano, abrangendo setores como bancos, varejo, telecomunicações e energia.

Entre as parceiras estão:

Vivo;

Claro;

Casas Bahia;

Magazine Luiza;

Riachuelo;

Renner;

CPFL;

e Enel.

Universidades, securitizadoras e financeiras também fazem parte do feirão.

As negociações podem ser feitas de forma online ou presencial, com ações concentradas em São Paulo entre 25 e 29 deste mês, no Vale do Anhangabaú.

Feirão Limpa Nome é gratuito

Mikhail Nilov/Pexels Uma das novidades da edição é o Vale Bônus Serasa





O Feirão Limpa Nome é gratuito e está aberto a qualquer pessoa com dívidas em aberto, negativadas ou não. Isso inclui contas de serviços essenciais como água, luz e gás.

De acordo com a Serasa, a proposta é permitir que consumidores regularizem pendências e evitem futuras restrições.

O feirão serve para agilizar a retirada do nome dos cadastros de inadimplência e ampliar o acesso à renegociação digital de dívidas.

Uma das novidades da edição é o Vale Bônus Serasa, programa que permite acumular até R$ 250 em bônus durante as renegociações.

O valor pode ser utilizado em abatimentos ou descontos adicionais nas propostas disponíveis. Além disso, há parcelas a partir de R$ 9,90, com prazos que chegam a 72 meses.

As negociações podem ser feitas pelo site www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao, pelo aplicativo da Serasa (para Android e iOS), pelo telefone 0800 591 1222 ou presencialmente em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país.

O processo é simples: o consumidor acessa o sistema com o CPF, consulta as ofertas de acordo com suas pendências e escolhe a forma de pagamento — à vista ou parcelada.

Após o pagamento, o sistema atualiza automaticamente a situação cadastral e o Serasa Score, índice usado por instituições financeiras para avaliar o histórico de crédito.

Quem optar pelo pagamento via Pix terá o nome limpo em até 24 horas.





Eventos

Durante os dias do evento em São Paulo, a Serasa também promoverá palestras de educação financeira, abertas ao público.

A Serasa alerta que não realiza contatos diretos com consumidores fora dos canais oficiais e recomenda atenção a tentativas de fraude.

As negociações devem ser iniciadas exclusivamente pelos meios indicados. Fora do período do feirão, os descontos disponíveis em renegociações chegam, no máximo, a 90%.