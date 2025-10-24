Agência Brasil Receita abre consulta a novo lote de restituição do IR

A Receita Federal disponibiliza nesta sexta-feira (24), a partir das 10h, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF), referente ao mês de outubro.

O lote inclui restituições de quem enviou a declaração de 2025 com atraso ou com pendências já resolvidas, além de valores atrasados de anos anteriores. Ao todo, serão 248.894 contribuintes contemplados.

Data do pagamento

O crédito bancário referente às restituições do lote será disponibilizado no dia 31 de outubro, segundo o governo federal. O valor total destinado aos contribuintes é pouco mais de R$ 602,9 milhões.

Do total, R$ 349,3 milhões serão pagos a contribuintes com prioridade legal. Desse grupo, 6.627 são idosos acima de 80 anos, 36.714 têm entre 60 e 79 anos, 5.040 são pessoas com deficiência física, mental ou doença grave, e 10.871 têm o magistério como principal fonte de renda.

Outros 158.775 contribuintes também receberão a restituição por usarem a declaração pré-preenchida ou optarem pelo pagamento via Pix, o que garante prioridade. Fora os grupos prioritários, o lote inclui outras 30.867 restituições para contribuintes.

Como saber se serei contemplado?

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”.

No site, é possível escolher entre uma consulta simples ou uma consulta completa, que mostra o extrato de processamento da declaração no portal e-CAC. Caso haja alguma pendência, o contribuinte pode corrigir as informações enviando uma declaração retificadora.





A Receita também conta com aplicativo para celular que permite verificar a liberação das restituições e consultar a situação do CPF rapidamente. O pagamento será feito apenas na conta bancária titular do contribuinte.

Caso o contemplado não resgate o valor de sua restituição em até um ano, ele vai precisar fazer nova requisição pelo portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".