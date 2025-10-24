Reprodução/ Ministério da Agricultura e Pecuária Ministros se reuniram para discutir retomada de exportações entre Brasil e Malásia

Em visita oficial ao Sudeste Asiático, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu nesta sexta-feira (24) com o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar da Malásia, Mohamad Sabu.

Durante o encontro, foram retomadas as exportações brasileiras de carne de frango à Malásia e a abertura de seis novos mercados para produtos agropecuários do país.

O encontro integra a comitiva liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em visita oficial à Indonésia e à Malásia, entre 23 e 28 de outubro, com o objetivo de fortalecer parcerias estratégicas e ampliar o comércio brasileiro na região.

Entre os principais pontos discutidos, esteve a reabertura do mercado malaio para a carne de frango brasileira, suspenso anteriormente devido a medidas sanitárias relacionadas à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade ( IAAP).

O ministro Carlos Fávaro ressaltou a importância de reduzir o período de interdição, atualmente de 12 meses, e de aplicar o sistema de regionalização, o que vai permitir uma retomada mais rápida das exportações de frango e de material genético avícola.

“Chegamos da Indonésia à Malásia e viemos direto para o Ministério da Agricultura malaio, onde realizamos a primeira reunião bilateral com ótimas notícias. A principal delas é a retomada do comércio de frango brasileiro com a Malásia, um processo que poderia levar 12 meses, mas conseguimos antecipar para apenas três” , afirmou Fávaro.





Além da liberação da carne de frango, a Malásia autorizou a entrada de novos produtos brasileiros. Entre eles, estão pescados extrativos e de cultivo, gergelim, melão e maçã.

Também foi confirmada a abertura do mercado para ovos em pó e o adiantamento da auditoria malaia que avaliará 16 estabelecimentos brasileiros habilitados para exportar carne suína.

Comércio bilateral

A Malásia já figura entre os maiores parceiros comerciais brasileiros na Ásia. Em 2024, o comércio entre os dois países somou US$ 487,2 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões), sendo US$ 346,4 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão) em exportações brasileiras e US$ 140,9 milhões (cerca de R$ 760 milhões) em importações. O país ocupa a 23ª posição entre os destinos das exportações do Brasil.

No agronegócio, o Brasil exportou US$ 1,26 bilhão (cerca de R$ 6,7 bilhões) para a Malásia neste ano, com destaque para açúcar de cana bruto, milho e algodão.