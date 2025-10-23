Reprodução/ Freepik Banco do Brasil realiza leilões de 199 imóveis no mês de outubro

O Banco do Brasil promove, neste mês de outubro, dois grandes leilões públicos com 199 imóveis residenciais e comerciais espalhados por diferentes regiões do país.

Muitas oportunidades contam com locação simultânea parcial ou integral, o que garante renda imediata ao comprador.

As sessões públicas acontecem nos dias 24, 28 e 31 de outubro, e os lances já estão abertos.

Os interessados podem participar acessando os portais www.seuimovelbb.com.br e www.lancenoleilao.com.br, onde estão disponíveis os editais, fotos e detalhes de cada propriedade. Os lances são realizados no formato 100% online.





Entre os destaques, estão 125 imóveis próprios do Banco do Brasil, ofertados com locação parcial ou integral.

O estado de São Paulo lidera em número de oportunidades (53), seguido por Rio Grande do Sul (14), Paraná (13), Rio de Janeiro (11) e Minas Gerais (6). A sessão destinada a esses imóveis será realizada no dia 28 de outubro, às 11h.

Além disso, serão disponibilizados 74 imóveis em leilão de alienação fiduciária, conforme a Lei nº 9.514/97, distribuídos em São Paulo (24), Goiás (12), Rio de Janeiro (7), Santa Catarina (6) e Distrito Federal (6). As sessões ocorrem em duas etapas, nos dias 24 e 31 de outubro, ambas às 11h30.