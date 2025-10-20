FreePik Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% para distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (20) uma nova redução de 4,9% no preço da gasolina vendida às distribuidoras, movimento que representa uma queda média de R$ 0,14 por litro. Com o ajuste, o valor médio de venda nas refinarias passa a ser R$ 2,71 por litro.

Essa é a segunda redução no preço da gasolina em 2025, a anterior havia sido em junho, quando o valor caiu R$ 0,17, para R$ 2,85 por litro. De acordo com a estatal, a queda acumulada no ano chega a R$ 0,31 por litro, o equivalente a 10,3%.

Para o diesel, a Petrobras informou que manterá os preços atuais “neste momento” . Desde março, o combustível já passou por três reduções. A companhia destaca que, considerando o período desde dezembro de 2022 e levando em conta a inflação, o diesel acumula retração de 35,9% nas refinarias.

Na semana anterior, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, publicou uma mensagem nas redes sociais comentando sobre a variação do petróleo. Sem entrar em detalhes, ela compartilhou um gráfico mostrando queda na cotação do barril, acompanhado da frase: “Uma figura vale mais do que muitas palavras”.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), com o novo reajuste, os preços da gasolina praticados pela Petrobras se igualam aos do mercado internacional. Até então, a estatal vendia o combustível 8% acima da paridade internacional, percentual que vinha oscilando entre 7% e 10% ao longo de setembro. Já no caso do diesel, os preços da empresa seguem entre 3% e 6% abaixo dos valores externos.

O analista Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), explicou que o movimento ocorre em meio à queda do preço internacional do petróleo, que abriu o dia cotado a US$ 61,05 o barril. Ele avalia que as tensões comerciais entre Estados Unidos, China e Índia, além das restrições às importações de petróleo russo, têm pressionado o mercado global.

Rodrigues destacou ainda um relatório da Agência Internacional de Energia (IEA), que prevê superávit global de petróleo em 2026. Segundo o órgão, a oferta mundial deve crescer 3 milhões de barris por dia em 2025, enquanto a demanda tende a subir apenas 0,7 milhão de barris diários, cenário que reforça a tendência de queda nos preços.

Com o anúncio, a Petrobras reafirma sua política de alinhamento gradual aos preços internacionais, mas destaca que as decisões sobre reajustes consideram também fatores internos, como câmbio, custos logísticos e estratégia comercial.





Confira na íntegra a nota da Petrobras:

"A partir de amanhã, 21/10, a Petrobras reduzirá seus preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 4,9%. Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

Com o reajuste anunciado, esta é a segunda redução dos preços de gasolina em 2025. No acumulado do ano, a Petrobras reduziu seus preços em R$ 0,31/ litro ou 10,3%. Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%.

Para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde março de 2025 a Petrobras realizou 3 reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%."